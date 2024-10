GBS Malta inaugure un nouveau campus révolutionnaire

LONDRES, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GBS Malta, membre de Global Education (GEDU), a lancé un campus de pointe dans le centre de San Ġiljan, marquant une nouvelle ère pour l'apprentissage des étudiants et la vie universitaire à Malte.

Le ministre maltais de l'Éducation, de la Jeunesse, de la echerche et de l'Innovation, Clifton Grima, député, déclare :

Members of the GEDU Group greet guests. Hon. Dr Clifton Grima MP, Minister for Education, Youth, Resources and Innovation.

« En tant que pays, nous (le gouvernement et l'opposition) pouvons nous disputer sur de nombreux points, mais dans certains cas, nous nous unissons, car nous savons et comprenons que l'unité est synonyme de stabilité, et que la stabilité est synonyme de potentiel ».

Le ministre maltais (opposition) de l'Éducation et des Métiers, Justin Schembri, déclare :

« La création de ce campus témoigne de l'engagement de GBS à fournir un enseignement accessible et de haute qualité qui dote les étudiants des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui ».

Le CEO adjoint de GEDU, le professeur Ray Lloyd, souligne qu'il s'agit d'une avancée significative.

« Notre mission est de changer des vies grâce à l'éducation et de fournir aux étudiants les outils, les ressources et les opportunités dont ils ont besoin pour réussir dans un monde en constante évolution », déclare le professeur Lloyd.

« Ce nouveau campus représente un investissement important et, à mesure que nous continuerons à nous développer, GBS Malta jouera un rôle clé dans notre stratégie mondiale, en créant un environnement d'apprentissage dynamique qui permettra aux étudiants de réaliser leur plein potentiel et d'apporter des changements positifs dans leurs communautés.

Cet investissement a déjà stimulé l'économie locale grâce à la création d'emplois qualifiés, et il stimulera l'économie maltaise dans les années à venir grâce à la poursuite de la création d'emplois et à l'augmentation du nombre d'étudiants qui dépenseront de l'argent dans les entreprises locales. »

Allen Lofaro, directeur des opérations de GBS Malta, rappelle que le nouveau campus change la donne pour l'organisation.

« Chez GBS Malta, nous donnons la priorité à la réussite de nos étudiants en mettant à leur disposition des installations et des ressources de classe mondiale pour les aider à s'épanouir sur le plan académique et personnel », déclare M. Lofaro.

« Ce nouveau campus offre des salles de classe intelligentes entièrement équipées, une bibliothèque moderne, un laboratoire informatique et des espaces sociaux dynamiques, garantissant à nos étudiants le meilleur environnement possible pour l'apprentissage et les loisirs.

Nous sommes ravis d'ouvrir cet espace incroyable et de poursuivre notre mission qui consiste à changer des vies grâce à l'éducation. »

Le campus se trouve au centre de St Julian's, à proximité des terminaux de bus nord et sud, ce qui en facilite l'accès.

Nous invitons les futurs étudiants et partenaires à découvrir le nouveau campus de GBS Malta et comment nous remodelons l'avenir de l'éducation à Malte.

Rendez-nous visite à St. Julian's ou obtenez des informations complémentaires ici.

À propos de GEDU : Le groupe offre un éventail de possibilités d'éducation, y compris toute la gamme des qualifications de l'enseignement supérieur, des apprentissages et des écoles de langues. Le groupe est présent dans 12 pays, à savoir les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, la France, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite et l'Australie. Son portefeuille couvre un large éventail de domaines et se caractérise par une attention particulière portée à la fois à l'employabilité et à l'expérience des étudiants afin de maximiser le retour sur investissement pour ces derniers.

À propos de GBS Malta : GBS est un prestataire d'enseignement supérieur qui propose une gamme de cours adaptés au secteur sur des campus au Royaume-Uni, à Malte et aux Émirats arabes unis. En partenariat avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur de premier plan, nous proposons des programmes de premier cycle et de troisième cycle dans les domaines de la banque, de la finance, de la comptabilité, du commerce, des soins de santé et plus encore.

GBS HE Malta est un établissement d'enseignement supérieur agréé. Notre licence a été approuvée par notre régulateur, la Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), qui est une autorité indépendante, transparente et internationale. Nos cours sont conformes au Malta Qualifications Framework et au cadre européen des certifications.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534697/GEDU_Group.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534698/Hon_Dr_Clifton_Grima_MP.jpg