GCA anuncia iniciativas clave de adaptación en la Cumbre de Adaptación al Clima 2021

La Cumbre tuvo lugar a medida que la pandemia sigue erosionando los recientes progresos en la construcción de la resiliencia climática, dejando a los países y las comunidades más vulnerables a futuras perturbaciones. Un informe de GCA "State and Trends in Adaptation 2020" mostró que la financiación mundial tendría que multiplicarse por diez, a 300.000 millones de dólares estadounidenses al año, para satisfacer las estimaciones del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas de lo que se necesita para responder a la escalada de riesgos climáticos. Un informe técnico adjunto "Adaptation Finance in the Context of Covid-19" estimó que la financiación para la adaptación al clima disminuyó hasta un 10% en 2020, revirtiendo la larga tendencia de la década de aumentar la financiación de la adaptación a los países en desarrollo.