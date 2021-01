GCA annonce des initiatives d'adaptation clés lors du Sommet pour l'adaptation aux changements climatiques 2021

Le sommet intervient dans un contexte où la pandémie continue de saper les récents progrès réalisés dans le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique, laissant les pays et les communautés plus vulnérables aux chocs futurs. Un rapport du GCA « State and Trends in Adaptation 2020 » a montré qu'il faudrait multiplier le financement mondial par dix, pour atteindre 300 milliards de dollars par an, afin de répondre aux estimations du Programme des Nations unies pour l'environnement de ce qui est nécessaire pour faire face à l'escalade des risques climatiques. Un rapport technique qui l'accompagne « Adaptation Finance in the Context of Covid-19 » a estimé que le financement de l'adaptation aux changements climatiques a chuté jusqu'à 10 % en 2020, inversant la tendance à l'augmentation, observée depuis dix ans, du financement de l'adaptation en faveur des pays en développement.

Dialogue ministériel

Au début de CAS2021, le GCA a organisé son premier dialogue ministériel annuel, qui a réuni plus de 50 ministres et dirigeants d'organisations internationales, afin d'intensifier la coopération des dirigeants mondiaux pour accélérer l'adaptation au changement climatique. À l'avenir, ce dialogue servira également de forum annuel de haut niveau sur l'adaptation au changement climatique, et fera levier pour que les dirigeants mondiaux mènent une décennie de transformation pour un monde résilient au changement climatique d'ici 2030.

Accueillant le sommet, Ban Ki-moon, co-président du Centre mondial pour l'adaptation a déclaré :

« Au cours de ce dialogue ministériel du GCA, nous espérons obtenir trois choses : un changement progressif d'ambition, afin que l'adaptation bénéficie du financement et de l'attention qu'elle mérite. Nous avons besoin d'un changement progressif en matière de financement pour mobiliser des centaines de milliards de dollars pour cette décennie de transformation. Nous devons enfin renforcer les partenariats et les échanges de connaissances afin de mettre les meilleures solutions et approches à la disposition de tous. »

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international et membre du conseil d'administration du Centre mondial pour l'adaptation, a pour sa part affirmé :

« Le FMI intensifie son soutien en faveur des politiques, des plans d'investissement et des compétences dont les pays ont besoin pour renforcer leur réponse au changement climatique. La réduction des émissions et le renforcement de la résilience sont bénéfiques pour tous, tant pour la croissance et l'emploi que pour la santé et notre planète. »

John Kerry, envoyé présidentiel américain pour le climat, qui a prononcé le discours liminaire, a relevé que :

« Tous les pays apprennent maintenant à faire face au changement climatique. Mais personne n'a toutes les réponses. Plus vite nous recueillerons des informations les uns auprès des autres, partagerons des données, plus vite nous pourrons unir nos efforts pour faire ce que nous savons tous être nécessaire. Plus nous serons en mesure de mettre rapidement en œuvre de bonnes solutions, plus nous pourrons réaliser rapidement des économies sur des budgets serrés à travers le monde. »

Selon Patrick Verkooijen, PDG du Centre mondial pour l'adaptation :

« la Covid-19 a inauguré une ère de multiples chocs systémiques qui s'entrecroisent et qui exigent des solutions tout aussi puissantes et coordonnées. L'adaptation devrait être au cœur de notre reprise. La combinaison de la hausse constante du prix du carbone et de la promotion des infrastructures vertes peut induire une croissance du PIB mondial d'environ 0,7 % au cours des 15 prochaines années et créer des emplois pour des millions de personnes. Nous serons ainsi mieux préparés à faire face aux chocs futurs. »

Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP)

L'urgence des crises aggravées liées à la COVID-19 et au changement climatique exige une accélération des efforts d'adaptation aux changements climatiques en Afrique. La Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation (GCA) ont annoncé unir leurs forces pour utiliser leurs compétences, leurs ressources et leurs réseaux complémentaires afin de lancer un nouveau programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP). Ce programme phare sera axé sur l'agriculture, les infrastructures, la jeunesse et les financements innovants. La Banque africaine de développement s'est engagée à mobiliser 25 milliards de dollars pour le financement climatique entre 2020 et 2025, dont au moins 50 % (12,5 milliards de dollars) pour soutenir l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience. La Banque et le GCA utiliseront cette initiative pour mobiliser 12,5 milliards de dollars supplémentaires auprès d'autres partenaires clés afin d'aider les gouvernements, le secteur privé et la société civile en Afrique à mettre en place des solutions d'adaptation efficaces.

Un projet en cours au Ghana et relatif à la mise en place de sa première évaluation au niveau national de la résilience de ses systèmes d'infrastructure au changement climatique constitue un exemple de l'approche transformative du GCA et de la Banque pour accélérer l'adaptation. Grâce à l'exploration et à l'illustration des co-bénéfices potentiels des solutions basées sur la nature dans le cadre d'un ensemble d'investissements dans les infrastructures grises et vertes au niveau national, le Ghana servira de pays de démonstration de la manière de réduire les coûts et d'améliorer les écosystèmes.

Commentant le lancement du programme, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a déclaré :

« Nous devons travailler ensemble pour accélérer les mesures d'adaptation en Afrique, un continent en première ligne de l'urgence du changement climatique. L'annonce faite aujourd'hui avec le GCA marque le début d'un effort mondial audacieux visant à garantir à la mise à la disposition des pays en développement du financement climatique dont ils ont besoin pour mettre en œuvre et intensifier les solutions d'adaptation au changement climatique. »

Patrick Verkooijen, co-président du Centre mondial pour l'adaptation, a souligné :

« Nous sommes tous témoins de la manière dont le changement climatique affecte visiblement les personnes, les sociétés et les entreprises. Nous devons adopter une approche stratégique et intégrée de l'adaptation et mettre au point des innovations et des solutions audacieuses pour relever ce défi mondial. Tout cela conjugué à nos efforts permanents visant à atténuer les changements climatiques par la réduction de nos émissions. »

Leadership des jeunes

Suite à l'appel à l'action lancé par un million de jeunes de plus de 115 pays « Adapt for our Future » , Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, et Patrick Verkooijen, PDG du GCA, ont annoncé que le Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique renforcerait les écosystèmes qui soutiennent l'entrepreneuriat chez les jeunes en matière d'adaptation aux changements climatiques et la participation des jeunes aux politiques d'adaptation ; intensifierait les innovations d'adaptation aux changements climatiques en renforçant les services de développement des entreprises pour 10 000 entreprises dirigées par des jeunes et 10 000 jeunes ayant des projets d'entreprise dans les domaines de l'emploi et de l'adaptation ; développerait des compétences personnalisées et fournirait des boîtes à outils de démarrage pour un million de jeunes pour les préparer à des emplois résilients aux changements climatiques et à des possibilités de création d'entreprises dans le domaine de l'adaptation et débloquerait 3 milliards de dollars de crédit pour des mesures d'adaptation prises par des entreprises innovantes dirigées par des jeunes grâce à des instruments financiers novateurs.

State and Trends Knowledge Exchange

Le GCA lancé la plateforme State and Trends in Adaptation Knowledge Exchange (STAKE) afin de rendre les données, les informations et les enseignements sur l'adaptation au changement climatique à la fois accessibles et exploitables, dans le but de mobiliser les décideurs, les professionnels, les experts et les autres parties prenantes. La nouvelle plateforme relie les domaines de la science, des politiques et des pratiques grâce à des éléments dédiés, tels que l'Adaptation Gateway, qui couvre les données, les solutions et les idées, la Communities of Practice, la série de rapports State and Trends, et l'Adaptation Action Agenda, qui propose des solutions visant à accélérer les mesures d'adaptation d'une échelle locale à une échelle mondiale. L'Adaptation Gateway permet une visualisation des données et offre des solutions systématisées, des analyses et des idées sur l'état et les tendances de la résilience et de l'adaptation au changement climatique.

Initiative 1000 Cities Adapt Now

Au cours du sommet, le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a présenté le programme mondial décennal 1000 Cities Adapt Now . L'initiative « 1000 Cities Adapt Now » (1000CAN) est un programme mondial qui vise une reprise post COVID-19 verte et juste - une reprise qui aide à créer de nouveaux emplois, à améliorer l'équité et à préparer les communautés à s'adapter aux menaces climatiques et sanitaires. Les partenaires du réseau de coalition, dont GCA qui accueillera le programme, ont sollicité l'engagement d'autres maires pour renforcer le rôle des villes dans l'amélioration de notre environnement, du climat et de la société dans la perspective de la COP26, et au-delà. Ainsi, la Déclaration commune sur l'accélération de l'adaptation au changement climatique dans les villes a été présentée aux dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre Mark Rutte.

Prenant la parole lors du lancement, le maire Aboutaleb a déclaré :

« Chaque jour, les villes sont confrontées aux effets du changement climatique et à la nécessité de s'adapter pour être résilientes. Il nous incombe, en tant que maires de villes du monde entier, d'aborder ces questions et de trouver des solutions. Avec la Déclaration commune sur l'accélération de l'adaptation au changement climatique dans les villes, nous soulignons nos ambitions et la nécessité d'accélérer et d'intensifier les mesures d'adaptation dans 1 000 villes au cours de la prochaine décennie. »

Vivre avec l'eau : adaptation au changement climatique dans les deltas du monde

Le GCA a lancé un rapport sur l'adaptation au climat dans les deltas du monde qui présente une série d'études de cas sur l'adaptation des phares et indique comment intensifier et accélérer l'adaptation dans ces points chauds climatiques. Le rapport souligne que l'adaptation au changement climatique dans les deltas est une question complexe et que la compréhension de ces zones nécessite une meilleure collecte de données climatiques en libre accès. Le rapport note également que pour rendre les deltas plus résilients au changement climatique, il faut des décennies et des cadres juridiques et politiques qui favorisent une planification intégrée à long terme et des budgets prévisibles, mais qu'en même temps, des mesures d'adaptation urgentes soient prises immédiatement.

Initiative d'éducation mondiale gratuite en ligne

Le GCA a annoncé qu'il collabore avec l'université de Groningue aux Pays-Bas pour offrir des cours en ligne gratuits sur la Gouvernance de l'adaptation au changement climatique via FutureLearn . Le premier cours porte sur la Gouvernance de l'adaptation au changement climatique - faire de l'adaptation au changement climatique une réalité . En outre, l'université de Groningue commencera à offrir une spécialisation en Gouvernance de l'adaptation au changement climatique à partir de septembre 2021.

Media contact: 07887 804594, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1426338/Kristalina_Georgieva.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1044191/GCA_Logo.jpg

Related Links

https://gca.org/home



SOURCE The Global Center on Adaptation