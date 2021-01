GCA anuncia iniciativas clave de adaptación en la Cumbre Internacional de Adaptación Climática 2021

La Cumbre se llevó a cabo en medio de la pandemia que sigue erosionando los recientes avances en la creación de resiliencia climática, y que deja a los países y comunidades más vulnerables a impactos futuros. El informe del GCA "State and Trends in Adaptation 2020" mostró que la financiación global tendría que aumentar diez veces, llegando a los USD 300.000 millones al año, para cumplir las proyecciones que el Programa Ambiental de las Naciones Unidas ha estimado necesarias para responder a los crecientes riesgos climáticos. Por su parte, el informe técnico adjunto "Adaptation Finance in the Context of Covid-19" estimó que la financiación para la adaptación al cambio climático cayó hasta en un 10 % en 2020, lo que retrocedió una tendencia de una década de incremento a fondos de adaptación para los países en desarrollo.

Diálogo ministerial

A comienzos del año 2021, el GCA organizó su primer diálogo ministerial anual, con la participación de más de 50 ministros y líderes de organizaciones internacionales, para ampliar la cooperación mundial en materia de liderazgo a fin de acelerar la adaptación al cambio climático. De cara al futuro, este diálogo también servirá como un foro anual de alto nivel sobre la adaptación al cambio climático, actuando como un motor de los líderes globales para impulsar una década de transformación hacia un mundo resiliente al cambio climático para 2030.

Como anfitrión de la reunión, Ban Ki-moon, copresidente del Centro Global de Adaptación, expresó:

"En este diálogo ministerial del GCA esperamos lograr tres cosas: un cambio radical de intereses, para que la adaptación reciba la financiación y la atención que merece. Necesitamos un cambio radical en la financiación para movilizar cientos de miles de millones de dólares para esta década de transformación. Y necesitamos fortalecer las alianzas y el intercambio de conocimientos para que las mejores soluciones y enfoques estén disponibles para todos".

Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional y miembro de la junta del Centro Global de Adaptación, mencionó:

"El FMI está aumentando el apoyo a las políticas, planes de inversión y habilidades que los países necesitan para fortalecer su respuesta al cambio climático. Reducir las emisiones y generar resiliencia es beneficioso para todos, bueno para el crecimiento y la empleabilidad, para la salud y para nuestro planeta".

John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Cambio Climático, quien dio el discurso de apertura, expresó:

"Todos los países ahora están aprendiendo a lidiar con el cambio climático. Pero nadie tiene todas las respuestas. Cuanto más rápido recolectemos y compartamos la información de todos y cada uno, más rápido podremos unirnos para trabajar en lo que todos sabemos que es necesario. Cuanto más pronto podamos poner buenas soluciones en práctica, más rápido podremos estar ahorrando en los presupuestos tan exigentes en todo el mundo".

Patrick Verkooijen, director ejecutivo del Centro Global de Adaptación, afirmó:

"La Covid-19 marcó el comienzo de una era de múltiples choques sistémicos interconectados, que exigen soluciones igualmente poderosas y coordinadas. La adaptación debe ser el foco de nuestra recuperación. La combinación del aumento constante de precios del carbono con el impulso de la infraestructura ecológica puede incrementar el PIB global durante los próximos 15 años en un 0,7 % y ofrecer trabajo para millones de personas. Esto nos preparará mejor para impactos futuros".

Programa africano de aceleración para la adaptación (AAAP)

La urgencia de la combinación de la COVID-19 y las crisis climáticas requieren un impulso acelerado en los esfuerzos de adaptación climática de África. El Banco Africano de Desarrollo y el Centro Global de Adaptación (GCA) anunciaron que están uniendo fuerzas para aprovechar sus redes, recursos y conocimientos complementarios para lanzar un nuevo y audaz Programa de aceleración de la adaptación de África (AAAP). Este programa insignia se enfocará en la agricultura, la infraestructura, la juventud y las finanzas innovadoras. El Banco Africano de Desarrollo se ha comprometido a movilizar USD 25.000 millones como financiación para el cambio climático entre 2020 y 2025, de los cuales al menos el 50 % (USD 12.500 millones) apoyará la adaptación al cambio climático y la creación de resiliencia. El Banco y el GCA utilizarán esto para apalancar USD 12.500 millones adicionales con otros aliados estratégicos a fin de apoyar a los gobiernos africanos, el sector privado y la sociedad civil para robustecer las soluciones de adaptación efectivas.

Un ejemplo del enfoque transformador del GCA y del Banco para acelerar la adaptación es un proyecto que ya está en curso en Ghana para desarrollar su primera evaluación a nivel nacional de la resiliencia al cambio climático de sus sistemas de infraestructura. Al explorar y presentar los posibles beneficios comunes de las soluciones basadas en la naturaleza, como parte del paquete de inversiones a nivel nacional en infraestructura gris y ecológica, Ghana hará las veces de país de demostración para la reducción de costos y el mejoramiento de ecosistemas.

Al referirse al lanzamiento del programa, Akinwumi Adesina, presidente del Banco Africano de Desarrollo, comentó:

"Debemos trabajar juntos para acelerar las acciones de adaptación en África, un continente en la primera línea de la emergencia del cambio climático. El anuncio del día de hoy hecho por el GCA marca el inicio de un audaz esfuerzo global para garantizar que los países en desarrollo cuenten con el financiamiento climático que necesitan para implementar y robustecer las soluciones de adaptación al cambio climático".

Feike Sijbesma, copresidente del Centro Global de Adaptación, expresó:

"Todos estamos siendo testigos de cómo el cambio climático está afectando visiblemente a las personas, las sociedades y los negocios. Debemos adoptar un enfoque estratégico e integrado para la adaptación, y desarrollar las innovaciones y soluciones audaces para este desafío mundial. Todo esto integrado con nuestro esfuerzo continuo por mitigar los cambios climáticos reduciendo nuestras emisiones".

Liderazgo juvenil

En consecuencia con el llamado a la acción emitido por un millón de jóvenes de más de 115 países para "Adaptarnos a nuestro futuro", Akinwumi Adesina, presidente del Banco Africano de Desarrollo y Patrick Verkooijen, director ejecutivo del GCA, anunciaron que el Programa africano de aceleración para la adaptación fortalecerá los ecosistemas que apoyan iniciativas empresariales de adaptación al clima dirigidas por jóvenes y la participación de estos en las políticas de adaptación; fomentará las innovaciones para la adaptación al clima mediante el fortalecimiento de servicios de desarrollo empresarial para 10.000 empresas de jóvenes y para 10.000 jóvenes con ideas empresariales de empleo y adaptación; desarrollará habilidades a la medida y ofrecerá paquetes de herramientas de arranque para preparar a un millón de jóvenes en empleos resilientes al cambio climático y en oportunidades empresariales para la adaptación; y destinará USD 3.000 millones en créditos para acciones de adaptación por parte de empresas innovadoras de jóvenes a través de novedosos instrumentos financieros.

State and Trends Knowledge Exchange

El CGA lanzó el State and Trends in Adaptation Knowledge Exchange (STAKE) para que los datos, la información y los aprendizajes sobre la adaptación al cambio climático sean accesibles y accionables, esperando involucrar legisladores, profesionales, expertos y otros actores interesados. Esta nueva plataforma conecta áreas científicas, políticas y prácticas a través de recursos permanentes como el "Adaptation Gateway" que incluye datos, soluciones y percepciones; "Communities of Practice"; la serie de informes "State and Trends", y la "Adaptation Action Agenda", con los que intercambia soluciones para acelerar acciones desde la escala local hasta la global. Adaptation Gateway ofrece visualización de datos, soluciones sistemáticas, análisis y percepciones del estado y las tendencias de la resiliencia y la adaptación al cambio climático.

Iniciativa 1000 Cities Adapt Now

Durante la Cumbre, el alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, presentó el programa global para 10 años "1000 Cities Adapt Now". 1000 Cities Adapt Now (1000CAN) es un programa global que busca una recuperación ecológica y posCOVID-19, una recuperación que ayudará a crear nuevos empleos, mejorar la equidad y preparar a las comunidades para adaptarse al cambio climático y a las amenazas para la salud. Los socios de la red de coalición, incluido el GCA, que será anfitrión del programa, buscaron el compromiso de otros alcaldes para fortalecer el papel de las ciudades en la mejora de nuestro ambiente, clima y sociedad en el período previo a la COP26 y más allá. Esto dio lugar a la Joint Statement on Accelerating Climate Adaptation in Cities, que se presenta a los líderes mundiales, incluido el primer ministro Mark Rutte.

El alcalde Aboutaleb, en su discruso durante el lanzamiento, mencionó:

"Cada día, las ciudades están lidiando con los efectos del cambio climático y la necesidad de adaptarse para ser resilientes. Es nuestra tarea como alcaldes de ciudades de todo el mundo abordar estos problemas y generar soluciones. Con la Joint Statement on Accelerating Climate Adaptation in Cities, destacamos nuestros intereses y necesidades de acelerar y ampliar las medidas de adaptación en 1000 ciudades durante la próxima década".

Living with water: Climate Adaptation in the World 's Deltas

El GCA lanzó un informe sobre la adaptación climática en los deltas del mundo, el cual presenta una serie de estudios referentes de casos de adaptación y expone cómo ampliar y acelerar la adaptación en estos puntos críticos del cambio climático. El informe llamó la atención en torno a que la adaptación al cambio climático en las zonas de los deltas es un asunto complejo y que entender los deltas requiere mayor recopilación de datos climáticos de acceso abierto. El informe también señala que para lograr que los deltas sean más resilientes al cambio climático se requieren décadas y marcos jurídicos y políticos que favorezcan la planificación integral a largo plazo, junto con presupuestos predecibles, pero, al mismo tiempo, es necesario iniciar de inmediato medidas urgentes de adaptación.

Iniciativa global de educación en línea gratuita

GCA anunció que está colaborando con la Universidad de Groningen en los Países Bajos para ofrecer cursos gratuitos en línea sobre gobernanza para la adaptación al cambio climático a través de FutureLearn. El primer curso será Climate Adaptation Governance - Making Climate Adaptation Happen. Además, la Universidad de Groningen empezará a ofrecer una especialización en gobernanza de adaptación al clima a partir de septiembre de 2021.

