GCF und IMC stellen Initiative zur Bewertung der IoT-Sicherheitszertifizierung vor

LONDON, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Der IoT M2M Council (IMC), der weltweit größte Fachverband für den IoT-Sektor, und das Global Certification Forum (GCF), die globale Branchenorganisation, die sich auf Zertifizierungsprogramme für Mobil- und IoT-Geräte konzentriert, schließen sich zusammen, um eine gemeinsame Initiative zur Bewertung einer globalen Cybersicherheitszertifizierung für IoT-Dienste zu schaffen.

GCF und IMC haben eine gemeinsame Task Force gebildet, um die Durchführbarkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zu ermitteln, der Geräte, Netze und IoT-Cloud/App-Plattformen umfasst. Dieser einzigartige Ansatz unterscheidet sich von den meisten Zertifizierungen für IoT-Sicherheit, die sich auf die Zertifizierung der Sicherheit hauptsächlich auf der Geräteseite konzentrieren. Weitere Informationen erhalten Sie am Stand des IMC und bei der vom IMC geleiteten Podiumsdiskussion auf der Consumer Electronics Show (CES) im Januar.

Einige der führenden Technologie- und Dienstleistungsanbieter im Bereich des Internets der Dinge – darunter Aeris, DEKRA, Digi International, Element Material Technologies, Eurofins, filancore, Finite State, Keysight, MultiTech, Quectel, Rohde & Schwarz, SGS, Somos, Tartabit, Telit Cinterion, Thales und Vodafone – haben bereits ihre Teilnahme an der Joint Task Force zugesagt, die für die Teilnahme weiterer Unternehmen offen ist.

„Die massive Zunahme von Sicherheitsverletzungen in Verbindung mit bahnbrechenden Technologien wie KI machen diese Bemühungen unerlässlich. Wir sehen in der Sicherstellung aller drei Schichten des IoT-Stacks die einzige Möglichkeit, wirklich zusätzliche Sicherheit zu bieten, und Unternehmen, die an der Weiterentwicklung der IoT-Technologie beteiligt sind, verstehen das", sagte Lars Nielsen, CEO von GCF.

Eine kürzlich durchgeführte IMC-Umfrage zeigt, dass eine große Mehrheit (41 %) der befragten Unternehmen eine erhöhte IoT-Sicherheit als Wettbewerbsvorteil zur Umsatzsteigerung sieht. „Ein weiterer Punkt, der durch unsere Umfrage deutlich wurde, ist, dass alle Seiten des IoT-Ökosystems mit unterschiedlichen Standards und Vorschriften aus verschiedenen Teilen der Welt zu kämpfen haben – wir hoffen, dieses Problem zu lindern", sagte Sri Ramachandran, IMC Chair und CTO bei Somos.

Das IMC plant, das Zertifizierungssystem bei seinen 28.000 Mitgliedern – Unternehmensanwendern, Produktherstellern/Designern und App-Entwicklern, die IoT-Lösungen einsetzen – zu bewerben. Das GCF zertifiziert bereits jedes Jahr mehr als 600 Produkte von fast 100 Anbietern, darunter Smartphones, Module, IoT-Geräte und Software-Clients. „Ein zunehmender Anteil aller Zertifizierungsaktivitäten des GCF bezieht sich auf IoT-Dienste–, sagte Nielsen.

Interessenten für die Teilnahme an der Task Force können sich unter https://www.iotm2mcouncil.org/imc-gcf-joint-task-force-on-iot-security/ anmelden.

Informationen zum IMC: IMC ist die größte professionelle Organisation, die sich dem globalen IoT-Sektor widmet. Die 28.000 IoT-Nutzer, die dem IMC angehören, decken über 30 vertikale Anwendungsmärkte rund um den Globus ab. Das IMC Board of Governors setzt sich aus 30 der einflussreichsten Anbieter von IoT-Lösungen zusammen, die Hardware, Software und Konnektivitätsdienste abdecken.

www.iotm2mcouncil.org

Informationen zum GCF: Das Global Certification Forum (GCF) ist seit 25 Jahren führend im globalen Ökosystem zur Förderung interoperabler Geräte, Netze und Dienste, die eine zuverlässige und sichere drahtlose Kommunikation ermöglichen. Die Lösungen von GCF umfassen IoT, 5G NR, LTE, Mission Critical Services und eSIM. Zu den über 350 Mitgliedern des GCF gehören große und kleinere Betreiber und Diensteanbieter, Gerätehersteller und die Testindustrie, die Zertifizierungsprogramme entwickelt.

www.globalcertificationforum.org