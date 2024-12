Le GCF et l'IMC lancent une initiative visant à évaluer la certification de la sécurité de l'IdO

LONDRES, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- IoT M2M Council (IMC), la plus grande association commerciale au monde dédiée au secteur de l'IdO et Global Certification Forum (GCF), l'organisation industrielle mondiale axée sur les programmes de certification pour les appareils mobiles et l'IdO, s'associent pour créer une initiative conjointe visant à évaluer une certification mondiale de cybersécurité pour les services IdO.

Le GCF et l'IMC ont formé un groupe de travail conjoint pour déterminer la faisabilité d'une approche holistique incluant les dispositifs, les réseaux et les plateformes d'applications et de nuages IdO. Cette approche unique diffère de la plupart des certifications pour la sécurité de l'IdO, qui se concentrent sur la certification de la sécurité principalement du côté de l'appareil. De plus amples informations seront disponibles sur le stand de l'IMC et lors de la table ronde organisée par l'IMC au Consumer Electronics Show (CES) en janvier.

Certains des principaux fournisseurs de technologies et de services du secteur de l'IdO - dont Aeris, DEKRA, Digi International, Element Material Technologies, Eurofins, filancore, Finite State, Keysight, MultiTech, Quectel, Rohde & Schwarz, SGS, Somos, Tartabit, Telit Cinterion, Thales et Vodafone - ont déjà accepté de participer au groupe de travail conjoint, qui est ouvert à la participation d'autres entreprises.

« L'augmentation massive des atteintes à la sécurité, associée à des technologies en pleine mutation comme l'IA, rend cet effort impératif. Nous considérons que sécuriser les trois couches de la pile IdO est le seul moyen d'assurer une sécurité accrue et les entreprises qui participent à l'avancement de la technologie IdO le comprennent bien », déclare Lars Nielsen, PDG de GCF.

Une récente enquête de l'IMC montre qu'une forte majorité (41 %) des entreprises interrogées considèrent le renforcement de la sécurité de l'IdO comme un avantage concurrentiel permettant de générer des revenus. « Un autre point mis en évidence par notre sondage est que toutes les parties de l'écosystème de l'IdO sont confrontées à des normes et des réglementations différentes d'un bout à l'autre du monde. Nous espérons contribuer à atténuer ce problème », déclare Sri Ramachandran, président de l'IMC et directeur de la technologie chez Somos.

L'IMC prévoit de promouvoir le système de certification auprès de ses 28 000 membres (utilisateurs professionnels, fabricants/concepteurs de produits et développeurs d'applications) qui déploient des solutions IdO. Le GCF certifie déjà plus de 600 produits par an provenant de près de 100 fournisseurs, y compris des smartphones, des modules, des appareils IdO et des clients logiciels. « Une part croissante de l'ensemble de l'activité de certification de GCF est liée aux services IdO », déclare Nielsen.

Les personnes souhaitant participer au groupe de travail peuvent s'inscrire à l'adresse suivante : https://www.iotm2mcouncil.org/imc-gcf-joint-task-force-on-iot-security/

À propos de l'IMC : l'IMC est la plus grande organisation professionnelle dédiée au secteur mondial de l'IdO. Les 28 000 utilisateurs de l'IdO membres de l'IMC couvrent plus de 30 marchés verticaux d'application dans le monde entier. Le conseil d'administration de l'IMC est composé de 30 fournisseurs de solutions IdO parmi les plus influents, couvrant le matériel, les logiciels et les services de connectivité.

www.iotm2mcouncil.org

À propos de GCF : depuis 25 ans, le Forum mondial de la certification (GCF) dirige l'écosystème mondial qui facilite l'interopérabilité des appareils, des réseaux et des services, permettant ainsi des communications sans fil fiables et sûres. Les solutions de GCF comprennent l'IdO, la 5G NR, la LTE, les services critiques et l'eSIM. Le GCF compte plus de 350 membres, parmi lesquels des opérateurs et des fournisseurs de services, grands et petits, des fabricants d'appareils et des entreprises d'essai qui élaborent des programmes de certification.

www.globalcertificationforum.org