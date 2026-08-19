GCI : Le problème des 174 milliards de streaming illégal lors de la Coupe du monde

La GCI estime à 174,3 milliards le nombre de visionnages illégaux éligibles à l'échelle mondiale pendant la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont 95 % comportaient des publicités pour des jeux d'argent non réglementés.

HENDERSON, Nevada, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- La Gaming Compliance International (GCI) publie aujourd'hui sa première étude mondiale complète sur le streaming illégal lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, estimant à 174,3 milliards le nombre de visionnages illégaux éligibles d'une durée supérieure à 90 secondes (90S+) à l'échelle mondiale sur l'ensemble du tournoi.

L'analyse de la GCI a révélé :

174,3 milliards de visionnages illégaux éligibles de matchs d'une durée de 90 secondes ou plus à l'échelle mondiale tout au long du tournoi

1,68 milliard de visionnages illégaux éligibles en moyenne de « 90S+ » par match, à l'échelle mondiale

6,2 milliards de visionnages illégaux éligibles de « 90S+ » à l'échelle mondiale pour la finale Espagne-Argentine

95 % des visionnages illégaux éligibles de vidéos « 90S+ » à l'échelle mondiale comportaient des publicités pour des jeux d'argent non réglementés

Cette estimation est issue du suivi mondial et des analyses de marché réalisés par la GCI, qui s'appuient sur plusieurs sources de données propriétaires et provenant de tiers sous licence.

Pour qu'un visionnage illégal soit pris en compte, il doit durer au moins 90 secondes, ce qui correspond à un « visionnage engagé ». Il s'agit d'une mesure du nombre de visionnages, et non du nombre de visiteurs uniques. Cette méthodologie tient compte des interruptions de diffusion, des actualisations forcées, des rechargements, des changements de miroir et des réinitialisations de chaîne tout au long de chaque match.

Avant la Coupe du monde

Avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, le président de la GCI, Ismail Vali, a fait deux prédictions au magazine Forbes : L'Espagne remporterait le trophée, et les principaux bénéficiaires du tournoi seraient la criminalité et les jeux d'argent non réglementés.

L'Espagne a remporté la Coupe du monde.

L'analyse post-tournoi de la GCI révèle désormais l'ampleur de ce deuxième avertissement : 174,3 milliards de visionnages illégaux éligibles à l'échelle mondiale, dont 95 % comportaient des publicités pour des jeux d'argent non réglementés.

Le Dark Nexus

L'analyse de la GCI met en évidence un lien obscur entre le streaming illégal et les jeux d'argent en ligne non réglementés.

Lorsque les sports professionnels ont repris à la fin de la pandémie, cette relation était devenue l'un des piliers de l'économie non réglementée des jeux d'argent en ligne. Le streaming illégal d'événements sportifs constitue désormais un canal privilégié permettant aux opérateurs de jeux d'argent non réglementés d'atteindre des audiences grand public très larges et de financer cette visibilité ainsi que l'acquisition de clients grâce à des accords d'affiliation basés sur la performance.

Les données de surveillance de la GCI montrent que les streamers illégaux peuvent percevoir des rémunérations pour diffuser de la publicité et diriger leur audience vers des sites de jeux d'argent non réglementés, grâce à des accords d'affiliation leur offrant entre 25 % et 50 % des revenus nets générés par les opérateurs de jeux d'argent non réglementés grâce aux clients qu'ils leur ont amenés.

Il en résulte une économie parallèle très florissante : Les contenus sportifs haut de gamme attirent un large public ; le streaming illégal tire profit de cette attention ; et les paris non réglementés financent l'acquisition de ces audiences.

Ce lien avait déjà été mis en évidence par la GCI en Grande-Bretagne. Une analyse publiée en janvier 2026 a révélé que 3,1 milliards de visionnages illégaux d'une durée supérieure à 90 secondes avaient été enregistrés pour les 10 sports les plus populaires en Grande-Bretagne en 2024, et 1,6 milliard supplémentaire au cours du premier semestre 2025, des publicités pour des jeux d'argent non réglementés étant présentes sur 89 % de ces diffusions sportives illégales.

La Coupe du monde illustre cette même relation à l'échelle mondiale.

Une place de marché

Les consommateurs évoluent sur un marché unique, où le streaming légal et illégal se disputent le même public.

Le streaming légal peut être source de difficultés supplémentaires pour les consommateurs en raison des restrictions d'accès, de la fragmentation des plateformes, de la latence, de la mise en mémoire tampon et des différences en matière de qualité de service ou d'image. Le streaming illégal s'approprie ce même contenu sportif haut de gamme et entre en concurrence sur ce même marché en proposant aux spectateurs tous les sports, en un seul endroit, gratuitement.

Les répercussions commerciales s'étendent à l'ensemble de l'écosystème sportif. La diffusion légale soutient les titulaires de droits, les diffuseurs et l'écosystème sportif dans son ensemble. Le streaming illégal tire profit de ce système tout en créant parallèlement un canal d'acquisition de clients pour les jeux d'argent non réglementés.

L'ampleur de cette extraction potentielle est illustrée par la question posée par la GCI :

Si seulement 1 % des visionnages illégaux avaient été effectués via des canaux légaux, quel aurait été le montant supplémentaire des recettes qui aurait pu être reversé aux ayants droit, aux diffuseurs et aux autres acteurs de l'écosystème sportif au sens large ?

Le marché des paris sur la Coupe du monde s'élève à 593 milliards de dollars

Le streaming illégal s'inscrit dans le cadre d'un secteur beaucoup plus vaste et non réglementé, celui des jeux d'argent en ligne.

Selon les estimations de la GCI, la Coupe du monde de la FIFA 2026 devrait générer 593 milliards de dollars de mises en ligne à l'échelle mondiale, soit la valeur totale des sommes misées en ligne sur la Coupe du monde.

Sur ce total, 409 milliards de dollars – soit 69 % – n'étaient pas soumis à une réglementation, contre 184 milliards de dollars – soit 31 % – qui l'étaient.

Alors que les opérateurs agréés ont enregistré une activité record, la majeure partie du montant des paris a transité par des canaux offshore, non réglementés et sans licence.

Le streaming illégal fait le lien entre ces deux segments du marché en acheminant les amateurs de sport vers des opérateurs de jeux d'argent non réglementés, alors même que ces consommateurs regardent des événements en direct et que chaque match offre de nouvelles opportunités de paris.

Quand le contenu est « gratuit »

Les liens commerciaux avec les jeux d'argent non réglementés ne constituent pas le seul risque lié au streaming illégal.

L'analyse de la GCI a révélé que les lecteurs vidéo, les fenêtres contextuelles et les faux boutons « Cliquez pour regarder en HD/4K » peuvent dissimuler des logiciels malveillants, des logiciels espions et des enregistreurs de frappe, exposant ainsi les utilisateurs au vol de données et à d'autres formes de cybercriminalité.

En matière de streaming illégal, les jeux d'argent non réglementés constituent une source de revenus à court terme. À plus long terme, c'est le public lui-même qui peut constituer une opportunité.

Compte tenu de la durée des événements sportifs, en particulier des matchs de Coupe du monde, la GCI met en garde contre le fait que les spectateurs peuvent, sans s'en rendre compte, offrir aux malfaiteurs une fenêtre de plus de 90 minutes dans le cadre de leur « digital soul ».

Commentaire de la direction :

Matt Holt, PDG de Gaming Compliance International (GCI), a déclaré :

« Les 174 milliards de vues de streams illégaux éligibles devraient dissiper toute illusion résiduelle selon laquelle le streaming illégal serait un problème marginal pour le sport. » Les consommateurs ont affaire à un marché unique, dont le streaming illégal constitue une partie à grande échelle — il entre en concurrence pour les mêmes publics et s'approprie une valeur qui devrait profiter aux ayants droit, aux diffuseurs et à l'écosystème sportif dans son ensemble.

« Lorsque 95 % des visionnages illégaux éligibles sont accompagnés de publicités pour des jeux d'argent non réglementés, le streaming illégal ne se résume pas à un simple vol de contenu. Il constitue l'un des plus vastes publics sportifs au monde et sert de canal d'acquisition pour le secteur non réglementé des jeux d'argent. »

Ismail Vali, président de Gaming Compliance International (GCI) et fondateur et ancien PDG de Yield Sec, a ajouté :

« La Coupe du monde nous a révélé le lien sinistre entre le streaming illégal et les paris non réglementés, à une échelle que nous n'avions jamais observée auparavant. »

« Les consommateurs ont accès à une seule et même place de marché. Les diffuseurs légaux achètent des droits, investissent dans les contenus et se disputent l'audience. Le streaming illégal s'approprie ce même contenu, le rassemble en un seul endroit "gratuitement" et tire profit de son audience par le biais de jeux d'argent non réglementés et d'autres formes de criminalité. »

« C'est là que le déplacement se transforme en remplacement. »

« Le crime n'a pas besoin de créer le football, d'en détenir les droits ou d'organiser la Coupe du monde. Il suffit simplement de s'approprier le contenu, de capter l'audience et de monétiser les deux. Et que fait le milieu criminel de l'argent qu'il gagne ? Cela entraîne une augmentation de la criminalité. »

« La solution ne consiste pas à se livrer à un nouveau jeu du jeu du chat et de la souris contre des URL individuelles. Nous devons comprendre l'ensemble du marché et agir en conséquence : le surveiller, lutter contre l'écosystème illégal et sa chaîne d'approvisionnement, appliquer la loi de manière proportionnée et optimiser le secteur légal afin que les consommateurs aient toutes les raisons d'y rester. »

Le rapport complet de la GCI sur le streaming illégal – Monde : Le rapport sur la Coupe du monde 2026 est disponible auprès de la Gaming Compliance International (GCI).

À propos de la Gaming Compliance International (GCI)

La GCI est le leader avéré des technologies et du conseil en conformité réglementaire des jeux d'argent. L'entreprise propose une plateforme tout-en-un, basée sur l'IA, dédiée à la protection des joueurs, à la surveillance des publicités et des contenus médiatiques, à la lutte contre le marché noir, à la collecte automatisée de données, à l'audit des recettes et à l'établissement de rapports de conformité pour les opérateurs.

La GCI a pour objectif de renforcer la transparence du marché et d'optimiser les recettes pour les pouvoirs publics, les autorités de régulation et les opérateurs agréés, tout en mettant en place un cadre de conformité solide qui protège les juridictions, les utilisateurs et l'écosystème du jeu dans son ensemble.

www.gamingcompliance.com

Contact presse :

Alastair Graham,

Vice-président senior des opérations stratégiques, Gaming Compliance International (GCI)

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