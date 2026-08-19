GCI:El problema de los 174.000 millones de visualizaciones ilegales en streaming durante la Copa Mundial

GCI estima que a nivel mundial se registraron 174.300 millones de visualizaciones ilegales en streaming durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, de las cuales el 95% incluían publicidad de apuestas no reguladas.

HENDERSON, Nev., 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Gaming Compliance International (GCI) publica hoy su primera medición global completa de la transmisión ilegal durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, estimando 174.300 millones de vistas de transmisión ilegal calificadas de más de 90 segundos (90S+) a nivel mundial durante todo el torneo.

El análisis de GCI encontró:

174.300 millones de visualizaciones ilegales de transmisiones de 90S+ a nivel mundial durante el torneo.

1.680 millones de visualizaciones ilegales promedio de transmisiones de 90S+ por partido a nivel mundial.

6.200 millones de visualizaciones ilegales de transmisiones de 90S+ a nivel mundial para la final España vs. Argentina.

El 95 % de las visualizaciones ilegales de transmisiones de 90S+ a nivel mundial incluían publicidad de juegos de azar no regulados.

La estimación se deriva del monitoreo global y la inteligencia de mercado de GCI, utilizando múltiples fuentes de datos propias y de terceros con licencia.

Una visualización ilegal de transmisión que califica requiere al menos 90 segundos de transmisión, lo que indica una "visualización confirmada". Esta es una medida de visualización de transmisión, no un recuento de espectadores únicos. La metodología considera las interrupciones de transmisión, las actualizaciones forzadas, las recargas, los cambios de espejo y los reinicios de canal durante cada partido.

Antes del Mundial

Antes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el presidente de GCI, Ismail Vali, hizo dos predicciones a Forbes: España levantaría el trofeo y el mayor beneficiario del torneo sería el crimen y las apuestas no reguladas.

España ganó la Copa del Mundo.

El análisis posterior al torneo realizado por GCI revela la magnitud de la segunda advertencia: 174.300 millones de visualizaciones de transmisiones ilegales a nivel mundial, de las cuales el 95% incluían publicidad de juegos de azar no regulados.

El nexo oscuro

El análisis de GCI identifica un nexo oscuro entre las transmisiones ilegales y los juegos de azar en línea no regulados.

Cuando los deportes profesionales regresaron al final de la pandemia, esta relación se había convertido en un pilar fundamental de la economía de los juegos de azar en línea no regulados. Las transmisiones ilegales de deportes son ahora una puerta de entrada clave a través de la cual los operadores de juegos de azar no regulados pueden llegar a enormes audiencias y pagar por esa exposición y la captación de clientes mediante acuerdos de afiliación basados en el rendimiento.

El monitoreo de GCI muestra que los streamers ilegales pueden recibir pagos por publicidad y por referir audiencias a juegos de azar no regulados. Los acuerdos de afiliación ofrecen entre el 25 % y el 50 % de los ingresos netos generados por los operadores de juegos de azar no regulados a partir de los clientes referidos.

El resultado es una poderosa economía ilegal: el contenido deportivo de alta calidad atrae a la audiencia generalista; la transmisión ilegal monetiza esa atención; y los juegos de azar no regulados pagan para captar a esa audiencia.

GCI ya había identificado esta relación en Gran Bretaña. Un análisis publicado en enero de 2026 reveló 3.100 millones de visualizaciones de transmisiones ilegales de más de 90 segundos en los 10 deportes más populares de Gran Bretaña durante 2024 y otros 1.600 millones durante el primer semestre de 2025, con publicidad de juegos de azar no regulados presente en el 89 % de las transmisiones deportivas ilegales.

La Copa del Mundo demuestra la misma relación a escala global.

Un mercado

Los consumidores se encuentran en un único mercado donde la transmisión legal e ilegal compiten por la misma audiencia.

La transmisión legal puede generar fricciones adicionales para el consumidor debido a restricciones de acceso, fragmentación de plataformas, latencia, almacenamiento en búfer y diferencias en la calidad del servicio o de la imagen. La transmisión ilegal se apropia de ese mismo contenido deportivo premium y compite en ese mismo mercado ofreciendo a la audiencia todos los deportes, en un solo lugar, "gratis".

Las consecuencias comerciales se extienden por todo el ecosistema deportivo. La transmisión legal beneficia a los titulares de derechos, las emisoras y el ecosistema deportivo en general. La transmisión ilegal extrae valor de ese sistema al tiempo que crea un canal de captación de clientes para las apuestas no reguladas.

La magnitud de esta posible extracción queda ilustrada por la pregunta de GCI:

Si tan solo el 1% de las visualizaciones de transmisiones ilegales se hubieran realizado a través de canales legales, ¿cuántos ingresos adicionales se habrían podido distribuir entre los titulares de derechos, las emisoras y otros actores del ecosistema deportivo?

Mercado de apuestas de la Copa Mundial: 593.000 millones de dólares

Las transmisiones ilegales forman parte de una economía de apuestas en línea mucho más amplia y no regulada.

GCI estimó que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 generaría 593.000 millones de dólares en apuestas en línea a nivel mundial: el valor del dinero apostado en las apuestas de la Copa del Mundo en línea.

De ese total, 409.000 millones de dólares (el 69%) no estaban regulados, en comparación con los 184.000 millones de dólares (el 31%) que sí lo estaban.

Si bien los operadores regulados registraron una actividad récord, la mayor parte del valor de las apuestas fluyó a través de canales extraterritoriales, no regulados y sin licencia.

La transmisión ilegal conecta estas dos partes del mercado al brindar audiencias deportivas a operadores de apuestas no regulados mientras estos consumidores ven eventos en vivo, y cada partido presenta nuevas oportunidades de apuestas.

Cuando el contenido es "gratis"

La relación comercial con las apuestas no reguladas no es el único riesgo asociado a la transmisión ilegal.

El análisis de GCI reveló que los reproductores de video, las ventanas emergentes y los botones falsos de "clic para ver en HD/4K" pueden ocultar malware, spyware y registradores de pulsaciones de teclas, exponiendo a la audiencia a la recopilación de datos y otras formas de ciberdelincuencia.

Para la transmisión ilegal, las apuestas no reguladas proporcionan una fuente de ingresos a corto plazo. La oportunidad a largo plazo reside en la propia audiencia.

Dada la duración de los eventos deportivos, en particular los partidos de la Copa del Mundo, GCI advierte que la audiencia puede, sin saberlo, brindar a los delincuentes una ventana de más de 90 minutos a su "alma digital".

Comentario de liderazgo:

Matt Holt, consejero delegado de Gaming Compliance International (GCI), dijo:

"Los 174.000 millones de visualizaciones de transmisiones ilegales válidas deberían disipar cualquier ilusión de que la transmisión ilegal sea un problema menor para el deporte. Los consumidores interactúan con un único mercado, y la transmisión ilegal es una parte fundamental del mismo, compitiendo por las mismas audiencias y extrayendo valor que debería beneficiar a los titulares de derechos, las emisoras y el ecosistema deportivo en general".

"Cuando el 95% de las visualizaciones de transmisiones ilegales válidas incluyen publicidad de apuestas no reguladas, la transmisión ilegal no se limita a robar contenido. Proporciona a una de las mayores audiencias deportivas del mundo un canal de captación para la economía de las apuestas no reguladas".

Ismail Vali, presidente de Gaming Compliance International (GCI) y fundador y exconsejero delegado de Yield Sec, añadió:

"El Mundial nos mostró la oscura conexión entre la transmisión ilegal y las apuestas no reguladas a una escala nunca antes vista.

"Los consumidores acceden a un único mercado. Las emisoras legales pagan por los derechos, invierten en contenido y compiten por la audiencia. La transmisión ilegal roba el mismo contenido, lo ofrece todo en un solo lugar "gratis" y monetiza a la audiencia mediante apuestas no reguladas y otras formas de delincuencia. Ahí es donde el desplazamiento se convierte en reemplazo".

"El crimen no necesita crear el fútbol, poseer los derechos ni organizar la Copa del Mundo. Simplemente necesita robar el contenido, captar la audiencia y monetizarlo. ¿Y qué hace con el dinero que gana? Genera más crimen".

"La solución no es un juego de atrapar topos contra URL individuales. Necesitamos comprender y actuar sobre todo el mercado: monitorearlo, controlar el ecosistema ilegal y su cadena de suministro, aplicar la ley de manera proporcional y optimizar el sector legal para que los consumidores tengan todos los motivos para permanecer dentro de él".

El informe completo de GCI Illegal Streaming – Global: Copa del Mundo 2026 está disponible en Gaming Compliance International (GCI).

Acerca de Gaming Compliance International (GCI)

GCI es líder indiscutible en tecnología y consultoría para el cumplimiento normativo en el sector del juego, ofreciendo una plataforma integral basada en IA para la protección del jugador, la monitorización de publicidad y contenido multimedia, la mitigación del mercado negro, la captura automatizada de datos, la auditoría de ingresos y la elaboración de informes de cumplimiento para operadores.

GCI se centra en mejorar la transparencia del mercado y la optimización de ingresos para gobiernos, reguladores y operadores con licencia, al tiempo que establece un marco de cumplimiento sólido que protege a las jurisdicciones, las audiencias y el ecosistema del juego en general.

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SVP Strategic Operations, Gaming Compliance International (GCI)

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