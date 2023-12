GCL SI causa sensação na COP28, mostrando forte compromisso em triplicar a capacidade de energia renovável

DUBAI, EAU, 10 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A imporante 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ou Conferência das Partes (COP28), ocorre atualmente em Dubai, reunindo líderes mundiais e empresas para tomar medidas decisivas contra as mudanças climáticas. Como empresa líder em energia renovável, a GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCL SI") está desempenhando um papel essencial no evento, atuando como Patrocinador Campeão do Pavilhão Eólico + Solar. No evento, a GCL apresentou sua impressionante linha de produtos, incluindo o primeiro módulo solar tandem de perovskita/Si inovador do mundo, contando com uma excepcional classificação de eficiência de 26,17%. Ao se somar à presença da empresa, o Presidente Executivo da GCL SI, Zhang Kun, fez um discurso de abertura convincente sobre a construção de cadeias de fornecimento sustentáveis para energia limpa em 8 de dezembro.

Zhang Kun faz discurso de abertura no Global Renewables Hub (Centro Global de Energia Renovável) (PRNewsfoto/GCLSI)

A COP28, que irá ocorrer em Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro, representa um momento fundamental na governança climática mundial, que define um marco para o progresso da ação climática a nível mundial e conduz o primeiro "balanço mundial" abrangente ao implementar o Acordo de Paris de 2015. O objetivo principal da COP28 é triplicar a capacidade de energia renovável até 2030 a pelo menos 11.000 GW, ao criar uma transição energética justa, equitativa e inclusiva para o mundo.

Na conferência, Zhang fez um discurso de abertura com o tema "Uma cadeia de fornecimento sustentável para energia limpa". O discurso se concentrou na integração dos processos de "fonte, armazenamento, rede e carga" da GCL SI dentro de um parque industrial de carbono zero, ao oferecer aos participantes uma ideia do futuro plano de zonas ecológicas verdes. Do ponto de origem ao ponto de consumo, o parque industrial de carbono zero irá empregar as melhores estratégias de redução de carbono. Quando utilizado como matéria-prima para módulos solares, o silício granular FBR economiza 80% no consumo de energia, se comparado ao lingote fabricado pelo método Siemens. No setor de armazenamento de energia, o ecossistema de lítio da GCL possibilitou a reciclagem e reutilização do lítio. Além disto, um rastreamento e certificação de dados de ponta a ponta sobre a pegada de carbono, desde a fabricação até a comercialização, é incorporado às plataformas da cadeia de carbono da GCL para obter um monitoramento e otimização completos de carbono. Ele irá contribuir para otimizar as emissões de carbono durante o processo de produção e abordar as regras tarifárias cada vez mais estritas sobre o carbono.

"O caminho para um futuro sustentável é pavimentado com inovação incessante e ações audazes. Hoje, enquanto estamos na vanguarda da transição energética, é crucial lembrar que cada watt de energia renovável que aproveitamos e cada prática sustentável que adotamos é um passo rumo a um mundo mais ecológico e mais resiliente. Na GCL SI, estamos comprometidos em acelerar esta jornada, ao transformar ambições em realidade para um planeta mais limpo", disse Zhang Kun, Presidente Executivo da GCL SI, durante a participação na COP 28.

Outro destaque do evento é a exibição das células solares de alta eficiência tipo N da GCL, silício granular FBR e módulo solar tandem de perovskita/Si no Pavilhão da China. Entre eles, o módulo solar tandem de perovskita/Si (279 mm × 370 mm) atingiu recentemente um recorde de eficiência pioneiro superior a 26,17%, o que deve levar a eletricidade a ser mais barata, superando as tecnologias tradicionais de células solares. Este módulo recebeu certificação oficial do Instituto Nacional de Metrologia da China, sendo que a marca visa fazer contínuos avanços em maior escala para atender ao uso comercial e aprimorar a eficiência no futuro.

Ao aderir à sua missão de "Dar vida à energia ecológica", a GCL SI avança constantemente na pesquisa e no desenvolvimento, escuta e reage às demandas do mercado, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da humanidade e da sociedade.

