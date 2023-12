GCL SI macht auf der COP28 auf sich aufmerksam und zeigt starkes Engagement für die Verdreifachung der Kapazität für erneuerbare Energien

DUBAI, VAE, 10. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die wichtige 28. Konferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel bzw. die Konferenz der Vertragsparteien (Conference of the Parties/COP28) findet derzeit in Dubai statt und vereint internationale Führungskräfte und führende Unternehmen, die entschlossene Maßnahmen gegen den Klimawandel nehmen. Als führendes Unternehmen für erneuerbare Energien spielt GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCL SI") eine entscheidende Rolle bei der Veranstaltung und fungiert als Champion-Sponsor des Wind+Solar-Pavillons. Bei der Veranstaltung zeigte GCL eine beeindruckende Produktpalette, einschließlich der ersten bahnbrechenden Perowskit-Silicium-Tandemsolarzellen der Welt mit einer herausragenden Effizienzrate von 26,71 %. Zur Stärkung der Präsenz des Unternehmens war der geschäftsführende Vorsitzende Zhang Kun anwesend und präsentierte am. 8. Dezember einen Hauptvortrag über den Aufbau nachhaltiger Lieferketten

Zhang Kun delivering keynote speech at Global Renewables Hub

Die COP28 findet vom 30. November bis 12. Dezember statt und stellt einen Wendepunkt im Klimawandelmanagement dar. Sie markiert einen Meilenstein für den Fortschritt der Klimaschutzmaßnahmen auf der ganzen Welt und stellt die erste „globale Bestandsaufahme" der Umsetzung des Pariser Abkommen von 2015 dar. Das Hauptziel der COP28 ist es, die Kapazität der erneuerbaren Energie bis 2030 auf mindestens 11.000 GW zu verdreifachen und einen gerechten, fairen und inklusiven Energiewandel für die Welt zu schaffen.

Auf der Konferenz hielt Zhang eine Hauptrede mit dem Thema „Eine nachhaltige Lieferkette für saubere Energie". Bei der Rede ging es darum, wie GCL SI die „Quell-, Speicher-, Netz- und Ladeprozesse" in einem emissionsfreien Industriepark umsetzt. Die Teilnehmer erhielten so einen Einblick in den zukünftigen Blaudruck grüner ökologischer Zonen. Der emissionsfreie Industriepark verwendet vom Ursprungs- bis zum Verbrauchsort die besten Strategien zur Kohlenstoffreduzierung. Granuläres FBR-Silizium spart, wenn es als Rohmaterial für Solarmodule verwendet wird, 80 % an Energie, im Vergleich zur Verwendung als Block nach der Siemens-Methode. Im Bereich der Energiespeicherung macht das Lithium-Ökosystem von GCL es möglich, Lithium zu recyceln und wiederzuverwenden. Außerdem umfasst die Kohlenstoffkettenplattform von GCL eine Verfolgung von Anfang bis Ende und die Zertifizierung des Kohlenstofffußabdrucks von der Herstellung bis hin zum Handel, um eine gründliche Überwachung und Optimierung des Kohlenstoffs zu erreichen. Dies trägt zur Optimierung der Kohlenstoffemissionen während des Produktionsprozesses und zur Erfüllung der immer strengeren Regeln für Kohlenstoffgrenzwerte bei.

„Der Weg zu einer nachhaltigen Zukungt erfordert unermüdliche Innovation und mutiges Handeln. Wir stehen heute an vorderster Front der Energiewende und es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir realisieren, dass jedes Watt an erneuerbarer Energie, das wir sichern und jede Maßnahme für Nachhaltigkeit ein Schritt in Richtung einer grüneren und widerstandsfähigeren Welt ist. Bei GCL SI engagieren wir uns dafür, diesen Weg zu beschleunigen und Ambitionen für einen sauberen Planeten Wirklichkeit werden zu lassen, sagt Zhang Kun, geschäftsführender Vorsitzender von GCL SI auf der COP28.

Ein weiteres Highlight auf der Messe war die Präsentation der leistungsstarken Solarzellen vom Typ N von GCL, granuläres FBR-Silikon und Perowskit-Silicium-Tandemsolarzellen im chinesischen Pavillon. Die Perowskit-Silicium-Tandemsolarzellen (279 mm × 370 mm) erreichten zuletzt erstmals einen Effizienrekord von über 26,17 %, was voraussichtlich zu günstigerem Strom führen wird und traditionelle Solarzellentechnologien übertrifft. Dieses Modul hat eine maßgebliche Zertifizierung des nationalen Instituts für Metrologie Chinas erhalten und die Marke strebt kontinuierlich danach, Durchbrüche im größeren Maßstab zu erreichen, um die gewerbliche Nutzung zu ermöglichen und die Effizient in der Zukunft zu verbessern.

Getreu seinem Mission „Grüne Energie zum Leben erwecken", fördert GCL SI kontinuierlich Forschung und Entwicklung und trägt zu einer nachhaltigen Entwicklun der Menschheit und Gesellschaft bei, indem es Innovationen für sich verändernde Marktanforderungen schafft.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2296682/Zhang_Kun_delivering_keynote_speech.jpg