GCL SI predstavuje na veľtrhu Intersolar Europe 2024 inováciu SiRo

MNÍCHOV, 24. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCL SI" alebo „spoločnosť"), popredný poskytovateľ riešení v oblasti komplexných obnoviteľných zdrojov energie, predstavuje SiRo, najnovšiu inováciu spoločnosti vo fotovoltickom sektore, ktorá integruje prvý prelomový mechanizmus na sledovanie uhlíka v celom hodnotovom reťazci – GCL Carbon Data Platform. Debut sa uskutočnil na Intersolar Europe, poprednom veľtrhu pre globálny solárny priemysel, ktorý sa koná od 19. do 21. júna v Mníchove.

GCL SI debuting several trending products at Intersolar Europe

Spoločnosť GCL SI predstaví na európskom veľtrhu aj rad najnovších riešení vrátane perovskitových modulov či rôznych modulov typu N s vysokou účinnosťou.

Priekopnícka prax spoločnosti GCL SI využíva najmodernejšiu blockchainovú technológiu a strategické partnerstvá na vytváranie jednoduchej a transparentnej uhlíkovej platformy. Znižuje svoju uhlíkovú stopu a umožňuje ostatným, aby urobili to isté.

Všetky moduly vybavené platformou GCL Carbon Data Platform sú integrované ako SiRo. Toto riešenie je navrhnuté a vyvinuté na sledovanie emisií uhlíka od metalurgickej výroby polysilikónu, cez rafináciu polysilikónu vo fluidnom lôžku (FBR), výrobné kroky ingot-to-wafer-to-cell až nakoniec po montáž fotovoltických modulov. Systém SiRo je vyvinutý tak, aby poskytoval klientom viac nízkouhlíkových možností prostredníctvom sledovania emisií uhlíka v každom výrobnom kroku, a zároveň zaistil, aby boli emisie uhlíka modulov SiRo v súlade s príslušnými vnútroštátnymi normami a požiadavkami

Každý modul SiRo bude niesť QR kód s uvedením špecifických emisií uhlíka a výkazu z každého výrobného kroku. Údaje sú chránené blockchainovou technológiou, aby sa zabránilo manipulácii, pričom toto riešenie ponúka transparentnosť pri príprave na nadchádzajúce predpisy o mechanizme uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM).

Najnovšie perovskitové jednosmerné a tandemové moduly spoločnosti GCL SI nastavili nové svetové rekordy s účinnosťou modulov 19,04 % a 26,36 %, čo je prevratný míľnik. Perovskitový systém výroby energie bude naďalej posúvať rekordy účinnosti s cieľom ďalej podporovať rozvoj odvetvia a rozširovať výrobu. Okrem toho spoločnosť GCL SI predstavila päť vysoko účinných modulov typu N, ktoré sa môžu pochváliť maximálnym výkonom 720 Wp s vylepšeným výkonom.

Na podujatí Intersolar Europe 2024 podpísala spoločnosť GCL SI dohodu o spolupráci so spoločnosťou EcoTree, ktorá sa špecializuje na trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom inovatívnych investičných riešení v oblasti výsadby stromov. Obe firmy budú spolupracovať v oblasti strategického plánovania, komunikácie, výskumu a hodnotenia s cieľom zabezpečiť efektívne zachovanie biodiverzity a ochranu lesov.

„Sme veľmi radi, že môžeme uzavrieť silné partnerstva so spoločnosťou GCL SI a prinášať pôsobivé výsledky. Obe spoločnosti aktívne prispievajú k znižovaniu emisií uhlíka. Preto dáva zmysel spojiť sily pri rozvoji miestnych projektov v oblasti biodiverzity a uhlíka. V spoločnosti EcoTree nás obzvlášť teší medzinárodný rozsah tohto partnerstva, ktoré zastupuje našu DNA v pokrytí projektov v rôznych európskych krajinách," povedal Thomas Canguilhem, generálny riaditeľ spoločnosti EcoTree.

Thomas Zhang, výkonný prezident GCL SI, poznamenal, že veľtrh Intersolar Europe poskytol spoločnosti platformu na prezentáciu najnovších technologických úspechov, produktov a riešení a zároveň podporil kontakty s lídrami v odvetví a otvoril nové možnosti spolupráce.

„Stojíme teraz na prahu rozhodujúcej éry v dejinách, kedy musíme čeliť klimatickým výzvam s neúnavnými inováciami a odvážnymi opatreniami na budovanie ekologickejšej a odolnejšej budúcnosti pre všetkých. Spoločnosť GCL SI sa zaväzuje podporovať rozvoj odvetvia prostredníctvom medzinárodnej koncepcie a pokročilých technológií. Je nielen naším cieľom, ale aj zodpovednosťou urýchliť ekologickú transformáciu globálnej energetickej štruktúry s neustále sa vyvíjajúcimi produktmi a riešeniami," povedal Zhang.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2443877/GCL_SI_debuting_several_trending_products_at_Intersolar_Europe.jpg