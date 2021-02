GCLSI entrega kits solares G-Home para a Enpal da Alemanha

SUZHOU, China, 26 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCLSI" ou "a Empresa") (Shenzhen:002506), uma empresa líder em fotovoltaicos (PV) na China, entregou com sucesso um pedido de seus kits solares G-Home para a Enpal, o principal provedor de soluções de energia solar da Alemanha. Isso representa um grande passo na evolução da GCLSI nos mercados estrangeiros, uma vez que além de fornecedor de equipamentos padrão de energias novas passa também a ser um provedor de serviços de soluções personalizadas.

O kit solar G-Home inclui módulos GCL de alta eficiência e equilíbrio do sistema (BOS). Como o sistema é pré-montado, a instalação é simplificada, o que reduz o tempo de instalação significativamente. Em setembro de 2020, a GCLSI assinou um acordo estratégico com a Enpal para fornecer 5.000 kits solares G-Home. Empresa alemã de energia distribuída que busca oferecer soluções domésticas para novas energias, a Enpal é uma força emergente no setor de energia inteligente.

"A GCLSI está acompanhando a direção geral do mercado com nossos produtos e serviços, e nossa transformação atual reflete a importante evolução pela qual estamos passando", disse Thomas Zhang, CEO da GCLSI. "Impulsionado por nossas vantagens tecnológicas, bem como nosso foco profundo no mercado alemão, temos o prazer de concluir esta entrega para a Enpal e, em breve, levaremos nosso kit solar G-Home para o mercado internacional mais amplo."

O kit solar G-Home da GCLSI é uma solução única e de alta qualidade para proprietários de imóveis. O kit adaptável e personalizável pode ser usado em diferentes tipos de telhados, facilitando a configuração e instalação para diferentes clientes e necessidades. Com o kit solar G-Home da GCLSI, com a capacidade de mesclar armazenamento de energia e sistemas de gestão de energia doméstica (HEMS), os proprietários podem capturar energia solar durante a noite e usá-la como uma solução inteligente de energia ecológica.

A GCLSI intensificou seu foco em P&D de tecnologia nos últimos anos, oferecendo serviços técnicos de design para diferentes tipos e escalas de sistemas de geração de energia fotovoltaica. A empresa utiliza seu sistema completo de gerenciamento da cadeia de suprimentos industrial, oferecendo aos clientes o sistema e a solução de produtos mais adequados e ideais. À medida que avança em sua expansão global, a GCLSI está comprometida em explorar perspectivas mais amplas e oferecer ainda mais soluções no mercado alemão de energia limpa.

Sobre a GCLSI

A GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) faz parte do GCL Group, um conglomerado global de energia, a maior empresa de energia não estatal da China com foco em novas energias, energia limpa e serviços relacionados. A GCL System Integration atualmente tem operações em todo o mundo e bases de produção de cinco módulos na China continental e uma no Vietnã, com capacidade de módulo de 8GW e mais 4,3GW de capacidade celular de alta eficiência, tornando-se um produtor de módulos de classe mundial. Para mais informações, visite https://www.gclsi.com/.

