Spoločnosť GCLSI dodáva solárne súpravy G-Home nemeckej spoločnosti Enpal

SUZHOU, Čína, 1. marca 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GCL System Integration Technology Co., Ltd. (ďalej len „GCLSI" alebo „spoločnosť") (Shenzhen: 002506), popredná čínska spoločnosť v oblasti fotovoltaiky (FV), úspešne doručila zákazku svojich solárnych súprav G-Home spoločnosti Enpal, špičkovému nemeckému poskytovateľovi solárnych riešení. To predstavuje významný krok vpred vo vývoji spoločnosti GCLSI na zámorských trhoch, keďže sa rozrastá z dodávateľa štandardných nových energetických zariadení na poskytovateľov služieb na mieru.

Solárna súprava G-Home obsahuje vysoko účinné moduly GCL a systém pre rovnováhu (BOS). Pretože je systém vopred zostavený, zjednodušuje inštaláciu a výrazne skracuje čas inštalácie. V septembri 2020 GCLSI podpísalo strategickú dohodu so spoločnosťou Enpal o dodávke 5 000 solárnych súprav G-Home. Enpal je nemecká distribuovaná energetická spoločnosť, ktorá sa snaží ponúknuť domácnostiam nové energetické riešenia, je rozvíjajúcou sa silou v novom inteligentnom energetickom priemysle.

„GCLSI zachytáva pomocou našich produktov a služieb celkové smerovanie trhu a naša súčasná transformácia odráža dôležitý vývoj, ktorým prechádzame," uviedol Thomas Zhang, generálny riaditeľ GCLSI. „Sme veľmi radi, že sme vďaka našim technologickým výhodám a hlbokému zameraniu na nemecký trh dokončili túto dodávku pre spoločnosť Enpal, a čoskoro prinesieme náš produkt G-Home Solar Kit na širší medzinárodný trh."

Solárna súprava G-Home GCLSI od spoločnosti GCLSI je vysoko kvalitné a komplexné riešenie pre majiteľov domov. Prispôsobiteľná a nastavaiteľná súprava je použiteľná na rôzne strechy, čo uľahčuje nastavenie a inštaláciu pre rôznych zákazníkov a pre ich potreby. Inštalácia solárnej súpravy G-Home G-Home Solar Kit má schopnosť zlúčiť systémy na skladovanie a správu energie v domácnosti (HEMS) a umožňuje majiteľom domov zachytávať slnečnú energiu po celú noc a slúži ako inteligentné ekologické energetické riešenie.

Spoločnosť GCLSI v posledných rokoch zintenzívnila svoje zameranie na technologický výskum a vývoj a poskytovala služby technického návrhu pre rôzne typy a stupnice systémov na výrobu FV energie. Je schopná využiť svoj kompletný systém riadenia priemyselného dodávateľského reťazca a ponúknuť zákazníkom najoptimálnejšie a najvhodnejšie systémové a produktové riešenie. Pri postupe vpred vo svojej globálnej expanzii sa spoločnosť GCLSI zaviazala skúmať širšie vyhliadky a poskytovať ešte viac riešení na nemeckom trhu s čistou energiou.

O spoločnosti GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) je súčasťou skupiny GCL Group, globálneho energetického konglomerátu, najväčšej čínskej neštátnej energetickej spoločnosti so zameraním na novú energiu, čistú energiu a súvisiace služby. GCL System Integration v súčasnosti pôsobí po celom svete a má päťmodulové výrobné základne v pevninskej Číne a jednu vo Vietname s kapacitou modulu 8 GW a ďalšou vysoko účinnou kapacitou článkov 4,3 GW, čo z nej robí svetovú jednotku vo výrobe modulov. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.gclsi.com/.

