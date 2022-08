GCLSI recebe certificação francesa de pegada de carbono para suas séries 182 e 210 de módulos fotovoltaicos

SUZHOU, China, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCLSI) obteve recentemente a certificação francesa de pegada de carbono para suas séries 182 e 210 de módulos fotovoltaicos (PV) de alta eficiência. Até o momento, a série completa de produtos da GCLSI obteve a certificação francesa de pegada de carbono, consolidando um ecossistema de produtos mais rico no mercado francês.

A certificação francesa de pegada de carbono fornecida pela Certisolis, uma organização terceirizada nomeada pela Comissão Reguladora Francesa de Energia, é a base para que projetos PV com produtos acima de 100 kWp entrem no mercado francês.

A potência máxima dos produtos certificados da GCLSI atingiu 675 W, abrangendo todos os cenários de aplicação como nível residencial, nível comercial e industrial (C&I) e em escala de serviços públicos. Esse produto adota tecnologias avançadas de fabricação com baixas emissões de carbono para proporcionar o ciclo de vida completo de energia limpa, aplicando as tecnologias multibusbar (MBB), de corte não destrutivo e de meia célula, o que permite uma melhoria abrangente do desempenho dos módulos. A GCLSI oferece benefícios ecológicos estáveis de longo prazo e altamente eficientes para o processo de descarbonização de seus clientes.

"Nossa visão é 'dar vida à energia verde' com um compromisso duradouro de melhor atender ao cliente e criar produtos mais ecológicos e que economizam energia para o mercado global, a fim de contribuir para o objetivo de zerar as emissões de carbono", disse Thomas Kun Zhang, presidente executivo da GCLSI. "A obtenção da certificação francesa de pegada de carbono, além de corresponder à demanda por energia verde no mercado francês, fortaleceu nossa confiança para fazer contribuições mais positivas para as questões de sustentabilidade no futuro", acrescentou Zhang.

No final de 2017, a GCLSI começou o projeto da certificação francesa de pegada de carbono pela primeira vez e obteve, em 2019, a primeira certificação para toda a cadeia industrial de produtos policristalinos, iniciando as vendas de seus produtos no mercado francês. Em 2020, o primeiro certificado de produtos monocristalinos foi obtido e, em seguida, foi obtida a certificação de pegada de carbono para todos os produtos das séries 182 e 210, no final de julho de 2022.

A certificação francesa de pegada de carbono comprovou as vantagens de mercado da GCLSI em produtos de baixo carbono, principalmente no contexto das metas de pico de carbono e neutralidade de carbono. Além disso, ela forma uma base sólida para a GCLSI obter a certificação de emissão de carbono na China e promover o projeto de certificação de pegada de carbono na Europa.

FONTE GCLSI

SOURCE GCLSI