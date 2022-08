GCLSI reçoit la certification Empreinte carbone française pour ses séries 182 et 210 de modules photovoltaïques

SUZHOU, Chine, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCLSI) a récemment obtenu la certification française liée à l'empreinte carbone pour ses séries 182 et 210 de modules photovoltaïques (PV) à haut rendement. À ce jour, toute la gamme de produits de GCLSI a obtenu le certificat d'empreinte carbone français, ce qui enrichit l'écosystème des produits sur le marché français.

Cette certification de l'empreinte carbone française fournie par Certisolis, un organisme tiers nommé par la Commission de régulation de l'énergie française, constitue la base de l'entrée sur le marché français des projets photovoltaïques dont les produits dépassent 100 kWc.

La puissance maximale des produits certifiés par GCLSI a atteint 675 W, ce qui couvre tous les scénarios d'application tels que le niveau résidentiel, le niveau commercial et industriel (C&I) et les services publics. Ce produit adopte des technologies de fabrication avancées à faible émission de carbone afin d'assurer le cycle de vie complet de l'énergie propre, en appliquant les technologies à jeux de barres multiples (MBB), de découpage non destructif et de demi-cellule pour permettre une amélioration complète des performances du module. GCLSI fournit des avantages écologiques à long terme, à haut rendement et stables pour le processus de décarbonisation de ses clients.

« Notre vision consiste à "donner vie à l'énergie verte" avec un engagement durable visant à mieux servir le client et créer des produits plus respectueux de l'environnement et économes en énergie pour le marché mondial afin de contribuer à l'objectif de zéro émission de carbone », a déclaré Thomas Kun Zhang, président exécutif de GCLSI. « L'obtention de la certification française liée à l'empreinte carbone et l'adéquation avec la demande d'énergie verte sur le marché français ont renforcé notre confiance pour apporter des contributions plus positives aux questions de durabilité à l'avenir », a ajouté Zhang.

Fin 2017, GCLSI a lancé pour la première fois le projet français de certification de l'empreinte carbone et a obtenu la première certification pour l'ensemble de la chaîne industrielle des produits polycristallins en 2019, avec la mise en vente des produits sur le marché français. En 2020, le premier certificat de produit monocristallin a été obtenu. GCLSI a ensuite obtenu la certification de l'empreinte carbone pour les produits des séries 182 et 210 à la fin du mois de juillet 2022.

La certification française de l'empreinte carbone a prouvé les avantages commerciaux de GCLSI en matière de produits à faible émission de carbone, en particulier dans le contexte du pic de carbone et des objectifs de neutralité carbone. En outre, elle établit une base solide pour que GCLSI obtienne la certification liée aux émissions de carbone en Chine et promeuve le projet de certification de l'empreinte carbone en Europe.

