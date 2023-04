Gcore et NHN Cloud conviennent d'un partenariat stratégique pour stimuler l'innovation Edge et Cloud dans le monde entier

Le protocole d'accord rend accessibles les services Cloud pionniers de Gcore aux clients de la région APAC et offre aux entreprises asiatiques une passerelle vers la région EMEA

LUXEMBOURG, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Gcore , un fournisseur européen de solutions Cloud et Edge internationales à haute performance et à faible latence, et NHN Cloud , une filiale du géant sud-coréen de la technologie et du jeu, NHN Group, et un fournisseur leader de services Cloud public et privé en Corée du Sud et dans toute la région Asie-Pacifique, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique.

Gcore and NHN Cloud agree Strategic Partnership (PRNewsfoto/Gcore)

En vertu du protocole d'accord, les services Cloud novateurs de Gcore, notamment CDN (Content Delivery Network), 5G eSIM et le traitement accéléré de l'IA, seront mis à la disposition des entreprises de la région Asie-Pacifique par l'entremise de NHN Cloud, fournissant à Gcore une passerelle vers ce marché clé. En retour, Gcore sera le partenaire stratégique de NHN Cloud en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et fournira un pont pour les clients de NHN Cloud en Asie-Pacifique dans la région.

De plus, le protocole d'accord établit un cadre permettant aux deux entreprises de développer conjointement de nouvelles solutions et de collaborer à des initiatives commerciales.

NHN Cloud gère diverses entreprises Internet, notamment Hangame, un portail de jeux en ligne comptant plus de 37 millions de membres en Corée du Sud, NHN Payco, une passerelle de paiement et un service de portefeuille numérique, et FashionGo, un marché en ligne.

Depuis près de dix ans, Gcore construit les services Cloud et Edge les plus puissants et les plus étendus d'Europe. Aujourd'hui, l'infrastructure de Gcore comprend 140 points de présence dans le monde et plus de 11 000 partenaires d'observation.

Donghooom Kim, PDG de NHN Cloud, a déclaré : « La force de Gcore au sein de la zone EMEA est un avantage important pour nous, car nous cherchons à soutenir l'expansion de nos clients dans la région. Gcore partage le désir de stimuler l'innovation dans les domaines de l'Edge et du Cloud, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons créer de nouvelles propositions convaincantes qui offriront encore plus de valeur à nos clients ».

Andre Reitenbach, PDG de Gcore, a déclaré : « Chez Gcore, nous sommes extrêmement fiers de conclure ce partenariat avec NHN Cloud, l'un des innovateurs technologiques les plus remarquables de la région Asie-Pacifique. Les deux entreprises ont renforcé leur expertise en offrant des expériences de jeu attrayantes, fondées sur une infrastructure technologique à haute performance et à faible latence, et ont étendu ce savoir-faire aux entreprises du monde entier ».

À propos de Gcore

Gcore est un leader international dans le Cloud public et l'Edge computing, la livraison de contenu, l'hébergement et les solutions de sécurité. Gcore a son siège social au Luxembourg et possède des bureaux en Pologne, en Lituanie, à Chypre et en Géorgie. Gcore gère sa propre infrastructure informatique mondiale sur six continents. Andre Reitenbach, PDG de Gcore depuis 2014.

À propos de NHN Cloud

NHN Cloud est un CSP public/privé majeur en Corée, offrant des services Cloud complets, ouverts et représentatifs, basés sur une pile. Grâce à l'expérience et au portefeuille de services informatiques de NHN Group, NHN Cloud étend ses services en développant et en lançant des solutions Cloud pour chaque industrie. En tant que leader du marché dans le secteur de la transformation du Cloud public, NHN Cloud occupe une position de leader dans le secteur des technologies par ses actions qui visent à renforcer la compétitivité publique et privée en élargissant le secteur public et en étendant la zone de services Cloud privés.

