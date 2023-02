Gcore lance un service de streaming vidéo simple facturé à la minute pour jusqu'à 100 millions de personnes

LUXEMBOURG, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Gcore , fournisseur international de solutions cloud et edge, introduit un nouveau système de facturation à la minute pour sa plateforme de streaming. Avec l'arrivée du plan de tarification simplifié à partir de 0,001 $ la minute, les startups et les petites entreprises d'un large éventail de secteurs – comme la fintech, l'enseignement en ligne, le divertissement, les événements, le e-commerce et les jeux vidéo – peuvent proposer des services de streaming aux utilisateurs finaux à des coûts prévisibles et avec un rendement exceptionnel.

Le streaming en ligne en continu à l'échelle mondiale implique la résolution d'un certain nombre de difficultés techniques – notamment pour assurer une extensibilité suffisante pour gérer des volumes de trafic élevés et pour offrir un streaming fluide, et pour assurer un service de streaming vidéo et audio de haute qualité sur une variété d'appareils et de connexions. Les clients de la plateforme de streaming Gcore bénéficient de la longue expérience de l'entreprise pour relever ces défis en tant que fournisseur reconnu de services de réseaux de diffusion de contenu et d'infrastructures de streaming.

La facturation simplifiée est appliquée au streaming vidéo pour un nombre de personnes pouvant aller jusqu'à 100 millions, et la plateforme de streaming de Gcore gère toutes les étapes techniques – comme le téléchargement, l'enregistrement, le stockage, la livraison via le RDC et la lecture.

Alexey Petrovskih, responsable de la plateforme de streaming de Gcore, a déclaré: "La plateforme de streaming de Gcore offre le transcodage gratuit et des prix de streaming vidéo pouvant descendre jusqu'à 0,001 $ par minute. Cela est possible grâce à plusieurs capacités de Gcore : premièrement, nous avons notre propre infrastructure, y compris le stockage pour l'hébergement vidéo et un RDC avec plus de 150 points de présence ; deuxièmement, Gcore a sa propre technologie de transcodage, ce qui signifie que, contrairement à nos concurrents, nous n'avons pas à payer de prestation de services."

La plateforme de streaming de Gcore prend en charge le streaming à faible latence, la diffusion en direct de vidéos aux formats vertical et horizontal dans le monde entier. Son débit adaptatif permet aux personnes de profiter du streaming même avec une connexion Internet instable. Les clients potentiels peuvent tester gratuitement la plateforme de streaming et Gcore met à leur disposition un calculateur de prix simple à utiliser afin qu'ils puissent comparer nos tarifs à ceux des services concurrents.

À propos de Gcore

Gcore est un leader international dans le cloud public et l'edge computing, la livraison de contenu, l'hébergement et les solutions de sécurité. Gcore a son siège social au Luxembourg et possède des bureaux en Allemagne, en Pologne, en Lituanie, à Chypre et en Géorgie. Il fournit des infrastructures aux leaders mondiaux de divers secteurs, y compris le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (Agence eSanté), TEDx, Wargaming, et Avast. Gcore gère sa propre infrastructure informatique mondiale sur 6 continents. Son réseau comprend plus de 150 points de présence dans le monde entier dans des centres de données fiables de niveaux IV et III.

