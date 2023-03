GCORE LANCE UNE SOLUTION CLOUD 5G eSIM AVEC CONNECTIVITÉ DANS PLUS DE 150 PAYS

LUXEMBOURG, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Gcore , un fournisseur européen international de solutions edge et cloud à faible latence et hautes performances, annonce le lancement de sa plateforme 5G eSIM Cloud selon le modèle « Zero-Trust » (zéro confiance), qui offre aux entreprises du monde entier un solution de réseau fiable et à grande vitesse. La plateforme Zero-Trust 5G eSIM Cloud de Gcore constitue une base technologique pour les applications d'IA de prochaine génération et alimentera la création de nouveaux modèles commerciaux.

En tirant parti de la SIM intégrée définie par logiciel (eSIM) de Gcore, les entreprises peuvent se connecter facilement et en toute sécurité aux ressources de l'entreprise, aux appareils à distance ou à la plateforme cloud de Gcore par l'intermédiaire de fournisseurs 5G locaux. Avec un accès privé sécurisé aux services IaaS et PaaS Edge Cloud, la technologie 5G eSIM de Gcore offre une solution convaincante aux défis de couverture, de fiabilité et de transfert associés aux réseaux sans fil et filaires. Grâce à cette solution, les équipes opérationnelles peuvent accéder à l'infrastructure d'IA à partir de leurs appareils mobiles.

La solution permet de réaliser d'importantes économies en éliminant le besoin de frais d'itinérance imprévisibles ou de construction de réseaux locaux (LAN), complexes et coûteux.

Andre Reitenbach, PDG de Gcore, commente ainsi : « Le lancement du cloud computing alimenté par la technologie 5G eSIM marque une étape importante pour Gcore. Grâce à notre solution, les entreprises peuvent désormais adopter la prochaine génération d'applications alimentées par l'IA, y compris les usines intelligentes, l'Internet connecté des objets et les diagnostics d'apprentissage automatique, entre autres. »

Selon Seva Vayner, directeur du flux Edge Cloud chez Gcore : « La technologie 5G eSIM Cloud de Gcore libère les équipes informatiques du fardeau lié à la construction et à la maintenance de réseaux locaux non fiables, ainsi que des défis de sécurité associés à l'accès au réseau mobile. Notre approche novatrice offre un accès crypté aux réseaux 5G qui sont protégés par une sécurité de niveau telco, tout en permettant des protocoles de sécurité granulaires qui permettent aux TI de contrôler complètement chaque appareil. »

Disponible dans plus de 150 pays, la solution 5G eSIM Cloud de Gcore offre une base puissante pour les applications de télétravail et de mobilité, tout en offrant l'accès mobile le plus rapide et le plus performant au Gcore Cloud et à ses capacités IA, IaaS et PaaS associées.

Pour en savoir plus sur la solution 5G eSIM Cloud de Gcore, consultez le site suivant : gcore.com/mobile/5g .

À propos de Gcore

Gcore est un leader international dans le cloud public et l'edge computing, la livraison de contenu et les solutions de sécurité. Gcore gère sa propre infrastructure informatique mondiale sur 6 continents. Son réseau comprend plus de 140 points de présence dans le monde entier dans des centres de données fiables de niveaux IV et III. Gcore fournit des infrastructures à des entreprises mondiales, dont TEDx, Bandai Namco, Wargaming et Avast. Andre Reitenbach est le PDG de Gcore depuis 2014.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1992970/Gcore_Logo.jpg

SOURCE Gcore