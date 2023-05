Ge Jun, PDG de TOJOY, est intervenu lors du troisième sommet du développement de Jiangsu : les plateformes de grand partage stimuleront la croissance des entreprises

PÉKIN, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Organisé par le gouvernement de la province du Jiangsu, le troisième sommet du développement de Jiangsu a débuté à Nanjing le 20 mai. Ge Jun, PDG de TOJOY, a été invité à prononcer un discours lors de la cérémonie d'ouverture, en tant que l'un des huit orateurs de poids dans différents domaines.

TOJOY CEO Ge Jun delivered a keynote speech at the 3rd Jiangsu Development Summit (PRNewsfoto/TOJOY SHARED HOLDING GROUP) Ge Jun believed that platforms of great sharing will scale enterprise growth

Une semaine avant le sommet, Ge Jun, lors du débat des leaders mondiaux de l'Annual Investment Meeting (AIM) à Abu Dhabi, a appelé les investisseurs, les décideurs politiques et les entrepreneurs du monde entier à participer à la collaboration industrielle par l'intermédiaire de plateformes pour l'accélération des entreprises émergentes. Au cours de l'événement, TOJOY Shared Holding Group s'est également vu décerner le « Unicorns Social Impact Award ».

Dans son discours d'ouverture du sommet, M. Ge a souligné que le développement économique rapide de la province du Jiangsu a toujours été lié à son alignement sur le développement innovant de l'économie mondiale. La pandémie a entraîné un changement de modèle dans le développement économique mondial, qui s'oriente vers des innovations, une économie durable et à faible émission de carbone, et la biosanté. Dans le cadre de l'initiative « Made in Jiangsu », la province a élevé sa chaîne industrielle à des niveaux supérieurs grâce à la recherche et au développement technologique et à l'innovation, ce qui est conforme aux priorités et aux points névralgiques du développement économique mondial.

Avant de rejoindre TOJOY, Ge Jun a été vice-président mondial d'Intel, d'Apple et de Nvidia, et s'intéresse depuis longtemps à l'innovation technologique des entreprises mondiales.

Selon Ge Jun, 28 entreprises figurant sur la liste 2023 des licornes mondiales sont établies dans le Jiangsu, et 20 entreprises figurant sur la liste Hurun des futures licornes mondiales 2023 ont leur siège dans le Jiangsu. L'infrastructure industrielle solide et les politiques de soutien ont fait du Jiangsu une terre fertile pour l'incubation des sociétés licornes.

M. Ge a expliqué qu'à la fin de l'année 2022, le secteur privé représentait environ 75 % de la croissance du PIB dans la province du Jiangsu. Les entreprises privées représentent le pilier de l'économie de Jiangsu, et plus de 4 millions de petites et moyennes entreprises en constituent les composantes les plus dynamiques. « Le développement économique de la province du Jiangsu repose en grande partie sur la stimulation du développement des petites et moyennes entreprises, » a déclaré M. Ge.

En ce qui concerne la promotion de l'innovation scientifique et technologique, la modernisation industrielle, la transformation économique et l'emploi, M. Ge a noté que les plateformes de grand partage peuvent jouer un rôle essentiel et ont le potentiel d'élargir et d'accélérer le développement de l'innovation dans la province du Jiangsu. En tant que praticien et défenseur de la théorie de la grande économie de partage, M. Ge est fermement convaincu qu'une nouvelle ère de croissance commerciale caractérisée par le grand partage va voir le jour, et que les plateformes de grand partage vont sans aucun doute renforcer la croissance commerciale et les valeurs sociales des entreprises.

TOJOY est une plateforme mondiale d'autonomisation des entreprises qui s'appuie sur les données de millions d'entrepreneurs et le nombre de propriétaires de PME enregistrés dépasse les 3 millions. M. Ge a indiqué que TOJOY prévoyait de mettre en place une plateforme dans la province du Jiangsu pour les échanges de services et d'industries innovants. En intégrant les ressources nationales et internationales, la plateforme accélérera le développement des entreprises innovantes ainsi que le développement qualitatif de la province du Jiangsu et de la région du delta du fleuve Yangtze dans son ensemble.

