葛兰素史克发布新数据，展示ICOS受体激动剂GSK3359609与派姆单抗结合使用治疗头颈部鳞状细胞癌的抗肿瘤活性

高级副总裁兼肿瘤学研发负责人阿克塞尔-霍斯(Axel Hoos)博士表示:"GSK3359609等免疫疗法是肿瘤学领域的关键组成部分。INDUCE-1数据展示出GSK3359609提升抗肿瘤活性(超越PD-1阻滞展示出的抗肿瘤活性)的潜力,让我们倍受鼓舞。观察到的临床反应令人深受鼓舞。基于CTLA-4或PD-1的先例,我们想要证明我们的ICOS激动剂的主要效用是提高患者的生存率,而这需要进一步的研究。基于这些结果,我们将启动INDUCE-3注册试验,研究结合使用GSK3359609和派姆单抗治疗一线复发/转移头颈部鳞状细胞癌患者(PD-L1阳性)的潜在生存好处。"

发布的数据来自INDUCE-1拓展阶段,INDUCE-1是人类首个将GSK3359609作为单一疗法以及结合其他方案的疗法进行研究的开放标签研究。研究中的患者患有复发或转移头颈部鳞状细胞癌,之前在晚期最多接受了五种疗法。单药组患者之前接受过PD-1/L1治疗,服用1毫克/千克GSK3359609。组合药物组患者初次接受PD-1/L1治疗,服用0.3毫克/千克GSK3359609和200毫克派姆单抗。两组的患者均接受了长达两年的评估,直到病情有所进展或出现不可接受的毒性。

在接受组合药物疗法的34位评估患者中,总缓解率为24%(n=8;95% CI:11,58.7)。组合药物组中的缓解是持久的,所有应答患者都保持了6个月甚至更长的好转时间(未达到中位;95% CI:4.2个月,NR);中位无进展生存期(PFS)为5.6个月(95% CI:2.4,7.4)。在21位有已知PD-L1表达数据的患者中,大多数应答患者和病情稳定患者的PD-L1评分低于20分。在16位接受单一疗法的评估患者中,总缓解率为6%(n=1;95% CI:0.2,30.2)。

INDUCE-1研究是根据葛兰素史克和美国新泽西州凯尼尔沃思的默克(Merck & Co, Inc.)(美国和加拿大以外地区称为"MSD")之间的协议进行的。葛兰素史克将继续与MSD合作,为到2019年年底将启动的INDUCE-3 II/III期组合药物试验提供支持。

头颈部鳞状细胞癌是一种由口腔、鼻子和咽喉粘膜中的鳞状细胞发展而来的癌症,是全球第七常见的癌症,每年大约有60万新诊断出来的病例。i尽管头颈部鳞状细胞癌在50多岁或60多岁男性中更为常见,但在年轻个体中的发病率也在增加。ii头颈部鳞状细胞癌肿瘤具有很高的免疫原性,拥有较高的免疫检查点调节剂(包括ICOS和PD-1)表达。iii

GSK3359609临床开发计划

GSK3359609临床开发计划旨在研究通过单一激动剂抗体以及结合其他免疫检查点疗法治疗多种肿瘤靶向ICOS受体的抗肿瘤潜力。

GSK3359609目前尚未获准在世界任何地方使用。

i Genetics Home Reference. Head and neck squamous cell carcinoma - Genetics Home Reference - NIH. U.S. National Library of Medicine. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/head-and-neck-squamous-cell-carcinoma#statistics. Published January 2015. Accessed September 1, 2019.

ii National Institute of Health. Head and neck squamous cell carcinoma. U.S. National Library of Medicine. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/head-and-neck-squamous-cell-carcinoma#. Published August 20, 2019.

iii Canning M, et al. Heterogeneity of the Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Immune Landscape and Its Impact on Immunotherapy. Front Cell Dev Biol. 2019; 7: 52.

###

葛兰素史克在肿瘤学领域的表现

葛兰素史克致力于通过转化药物最大限度地延长患者的生存期。葛兰素史克专注于免疫肿瘤学、细胞疗法、癌症表观遗传学和综合致死率。该公司的目标是基于多样化的研究用药物组合实现新疗法可持续流,单独或组合使用小分子、抗体、抗体药物结合物和细胞等模式。

葛兰素史克简介

葛兰素史克是一家以科学为导向的全球医药保健公司,使命是:帮助人们做到更多,感觉更舒适,生活更长久。垂询详情,请访问:www.gsk.com/about-us。

关于前瞻性陈述的警戒性声明

葛兰素史克提醒投资者,葛兰素史克做出的任何前瞻性陈述或预测(包括本文中做出的)都会受到风险和不确定性因素的影响,这些风险和不确定性因素可能导致实际结果与预期大不相同。这些因素包括但不局限于公司2018年年度报告20-F表中3.D项主要风险和不确定性因素下描述的。

GlaxoSmithKline plc

Related Links

https://www.gsk.com



SOURCE GlaxoSmithKline plc