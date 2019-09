葛蘭素史克發佈新數據，展示ICOS受體激動劑GSK3359609與派姆單抗結合使用治療頭頸部鱗狀細胞癌的抗腫瘤活性

高級副總裁兼腫瘤學研發負責人Axel Hoos博士表示:「GSK3359609等免疫療法是腫瘤學領域的關鍵組成部分。INDUCE-1數據展示出GSK3359609提升抗腫瘤活性(超越PD-1阻滯展示出的抗腫瘤活性)的潛力,讓我們倍受鼓舞。觀察到的臨床反應令人深受鼓舞。基於CTLA-4或PD-1的先例,我們想要證明我們的ICOS激動劑的主要效用是提高病人的生存率,而這需要進一步的研究。基於這些結果,我們將啟動INDUCE-3註冊試驗,研究結合使用GSK3359609和派姆單抗治療一線復發/轉移頭頸部鱗狀細胞癌病人(PD-L1陽性)的潛在生存好處。」

發佈的數據來自INDUCE-1拓展階段,INDUCE-1是人類首個將GSK3359609作為單一療法以及結合其他方案的療法進行研究的開放標簽研究。研究中的病人患有復發或轉移頭頸部鱗狀細胞癌,之前在晚期最多接受了五種療法。單藥組病人之前接受過PD-1/L1治療,服用1毫克/千克GSK3359609。組合藥物組病人初次接受PD-1/L1治療,服用0.3毫克/千克GSK3359609和200毫克派姆單抗。兩組的病人均接受了長達兩年的評估,直到病情有所進展或出現不可接受的毒性。

在接受組合藥物療法的34位評估病人中,總緩解率為24%(n=8;95% CI:11,58.7)。組合藥物組中的緩解是持久的,所有應答病人都保持了6個月甚至更長的好轉時間(未達到中位;95% CI:4.2個月,NR);中位無進展生存期(PFS)為5.6個月(95% CI:2.4,7.4)。在21位有已知PD-L1表達數據的病人中,大多數應答病人和病情穩定病人的PD-L1評分低於20分。在16位接受單一療法的評估病人中,總緩解率為6%(n=1;95% CI:0.2,30.2)。

INDUCE-1研究是根據葛蘭素史克和美國新澤西州凱尼爾沃思的默克(Merck & Co, Inc.)(美國和加拿大以外地區稱為「MSD」)之間的協議進行的。葛蘭素史克將繼續與MSD合作,為到2019年年底將啟動的INDUCE-3 II/III期組合藥物試驗提供支持。

頭頸部鱗狀細胞癌是一種由口腔、鼻子和咽喉粘膜中的鱗狀細胞發展而來的癌症,是全球第七常見的癌症,每年大約有60萬新診斷出來的病例。i儘管頭頸部鱗狀細胞癌在50多歲或60多歲男性中更為常見,但在年輕個體中的發病率也在增加。ii頭頸部鱗狀細胞癌腫瘤具有很高的免疫原性,擁有較高的免疫檢查點調節劑(包括ICOS和PD-1)表達。iii

GSK3359609臨床開發计劃

GSK3359609臨床開發计劃旨在研究透過單一激動劑抗體以及結合其他免疫檢查點療法治療多種腫瘤靶向ICOS受體的抗腫瘤潛力。

GSK3359609目前尚未獲准在世界任何地方使用。

葛蘭素史克在腫瘤學領域的表現

葛蘭素史克致力於透過轉化藥物最大限度地延長病人的生存期。葛蘭素史克專注於免疫腫瘤學、細胞療法、癌症表觀遺傳學和綜合致死率。該公司的目標是基於多樣化的研究用藥物組合實現新療法可持續流,單獨或組合使用小分子、抗體、抗體藥物結合物和細胞等模式。

葛蘭素史克簡介

葛蘭素史克是一家以科學為導向的全球醫藥保健公司,使命是:幫助人們做到更多,感覺更舒適,生活更長久。查詢詳情,請瀏覽:www.gsk.com/about-us。

關於前瞻性陳述的警戒性聲明

葛蘭素史克提醒投資者,葛蘭素史克做出的任何前瞻性陳述或預測(包括本文中做出的)都會受到風險和不確定性因素的影響,這些風險和不確定性因素可能導致實際結果與預期大不相同。這些因素包括但不局限於公司2018年年度報告20-F表中3.D項主要風險和不確定性因素下描述的。

