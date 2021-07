Gedaan met wachten - Peregrine Connects Management Suite 1.1 biedt waarschuwingen, beveiliging, API-beheer, monitoring en taakplanning

IRVINE, Calif., 20 juli 2021 /PRNewswire/ -- Peregrine Connects toonaangevende applicatie, API en workflowintegratieplatform kondigt de Peregrine Connect Management Suite aan, het volgende niveau van uitmuntendheid in de integratiemarkt. De Management Suite voorziet een eersteklas, allesomvattend webgebaseerd portaal waardoor organisaties alle Neuron ESB-gebruiksomgevingen, de hulpmiddelen die deze omvatten en de toepassingen die ervoor ingezet worden, veilig kunnen beheren en monitoren.

De Management Suite is ontworpen om klanten te voorzien van complete transparantie op alle ingezette oplossingen en om deze op een geschikte manier te monitoren. De Management Suite detecteert wanneer en waar zich een kritiek probleem voordoet om proactief te zijn met onmiddellijke waarschuwingen. De capaciteiten omvatten volledige controle over API's en het plannen van taken volgens de voorkeur van een organisatie. Peregrine Connects doel was het wegnemen van de vele ontwikkelingen, gebruiks- en operationele complexiteiten van vele producten van de concurrentie.

Beheren en monitoren van alle ingezette oplossingen

De Management Suite steekt absoluut uit boven de concurrentie op het gebied van het dagelijks beheer en monitoring van ingezette oplossingen. Of deze omgevingen nu ingezet worden in situ of in de cloud, zodra beheerde API-hulpmiddelen gecreëerd en beveiligd kunnen worden, kunnen bedrijfsprocessen gepland worden, waarschuwingen operationeel gemaakt en kan erop ingetekend worden en kan historische en realtime monitoring beschikbaar gemaakt worden voor de gebruikte toepassingen. Er kunnen dashboards gecreëerd worden voor snelle en gemakkelijke toegang tot de meest gebruikte functies. De Management Suite verstrekt organisaties een haarscherpe zichtbaarheid op de huidige en historische prestatiecijfers.

Functies van de geavanceerde oplossing van Management Suite:

