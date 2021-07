L'attente est terminée - La version 1.1 de la suite de gestion de Peregrine Connect offre des fonctions d'alerte, de sécurité, de gestion des API, de surveillance et de planification des tâches

IRVINE, Californie, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Peregrine Connect, la plateforme d'applications d'API et d'intégration de workflow à la pointe de la technologie, dévoile la suite de gestion Peregrine Connect , le niveau d'excellence ultime dans le marché de l'intégration. La suite de gestion offre un portail Web complet de calibre international qui permet aux organisations de gérer et de surveiller en toute sécurité tous les environnements de déploiement de la solution Neuron ESB, les ressources qui s'y trouvent et les applications qui y sont déployées.

La suite de gestion a été conçue pour offrir aux clients une transparence complète sur toutes les solutions déployées et pour les surveiller en conséquence. La suite de gestion indique quand et où un problème critique se pose afin d'être proactif et d'émettre immédiatement des alertes. Les fonctionnalités comprennent un contrôle complet des API et la planification des tâches selon les préférences de l'organisation. L'objectif de Peregrine Connect était d'éliminer les nombreux développements et déploiements, ainsi que toutes les complexités opérationnelles que l'on retrouve dans de nombreux produits concurrents.

Gestion et surveillance de toutes les solutions déployées

La suite de gestion se démarque largement des autres concurrents du marché en ce qui concerne la gestion et le suivi au jour le jour des solutions déployées. Que ces environnements soient déployés sur site ou dans le cloud, une fois que les ressources gérées de l'API peuvent être créées et sécurisées, les processus opérationnels peuvent être programmés, les alertes peuvent être opérationnalisées et faire l'objet d'abonnement et la surveillance historique et en temps réel peut être mise à disposition pour les applications déployées. Des tableaux de bord peuvent être créés pour un accès rapide et facile aux fonctionnalités les plus utilisées. La suite de gestion offre aux organisations une visibilité extrême sur les mesures de rendement actuelles et historiques.

Fonctionnalités de la solution avancée de la suite de gestion :

