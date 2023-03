Gedeon Richter: Cariprazine zeigt ein breites Spektrum an antidepressiven Wirkungen bei verschiedenen Patientenpopulationen

BUDAPEST, Ungarn, 29. März 2023 /PRNewswire/ -- Auf der 31 . Jahrestagung der European Psychiatric Association (EPA), die vom 25. bis 28. März 2023 in Paris, Frankreich, stattfand, wurden neue Analysen von Cariprazin-Studien von Gedeon Richter Plc. vorgestellt. Die Poster lieferten Belege für die Wirksamkeit von Cariprazine bei der Linderung depressiver Symptome bei verschiedenen Diagnosen und zeigten, dass die Wirksamkeit von Cariprazine bei der Verbesserung von Negativsymptomen bei Schizophrenie in klinischen Studien und unter realen Bedingungen ähnlich ist. Außerdem wurde der TRR (Therapeutic Reference Range) der Trogplasmaspiegel hervorgehoben.

Schizophrenie ist eine chronische psychiatrische Erkrankung, die durch positive, negative, kognitive und stimmungsbezogene Symptome gekennzeichnet ist und von der 1% der Bevölkerung betroffen ist. Obwohl Antipsychotika bei der Behandlung von positiven Symptomen wirksam sind, bleibt die Behandlung von negativen, kognitiven und affektiven Symptomen oft eine Herausforderung.

Depressive Symptome sind ein häufiges Merkmal der Schizophrenie und kennzeichnen die Major Depression und die bipolare Störung. Sie haben verheerende Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit und die Lebensqualität der Patienten und erhöhen das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Selbstmord. Der erste Poster lieferte Belege für die Wirksamkeit von Cariprazine bei der Linderung depressiver Symptome bei verschiedenen Erkrankungen, darunter Schizophrenie, Major Depression und bipolare Störungen – diese Ergebnisse implizieren, dass die Wirksamkeit des Medikaments bei depressiven Symptomen unabhängig von der jeweiligen Diagnose ist.

Ein weiterer Poster betonte die zunehmende Notwendigkeit, Daten aus der Praxis zu sammeln, um zu verstehen, wie das Medikament in heterogenen Patientenpopulationen wirkt, und so die aus klinischen Studien gewonnenen Erkenntnisse zu ergänzen. Um die Wirksamkeit von Cariprazine in klinischen Studien und unter realen Bedingungen bei der Linderung von negativen Symptomen bei Schizophrenie-Patienten zu vergleichen, wurden die Ergebnisse von zwei separaten Analysen aus einer klinischen Studie und einer Beobachtungsstudie zu einem visuellen Vergleich zusammengefasst. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass es praktisch keinen Unterschied zwischen den Ergebnissen gab und sich die negativen Symptome unter Cariprazine sowohl nach klinischen als auch nach realen Daten geringfügig bis stark verbesserten.

Der 3 . Poster gab Aufschluss über die Untersuchung des therapeutischen Referenzbereichs (TRR) für Cariprazine 1,5 mg/Tag bis 6 mg/Tag in Schizophrenie-Studien. Den Ergebnissen zufolge liegt der TRR der Trogplasmaspiegel im Steady-State bei ca. 30 - 100 nM für Cariprazine insgesamt und bei ca. 2-10 ng/ml für die Ausgangssubstanz (unveränderte Substanz) zur Behandlung von Schizophrenie.

