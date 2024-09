Gedeon Richter présente une analyse de la consommation de cannabis chez les patients atteints de schizophrénie : une nouvelle solution médicale à un problème grave pourrait être disponible

Une nouvelle échelle psychiatrique développée par des collègues de Gedeon Richter Plc. en collaboration avec le monde universitaire a également été présentée lors de la 37th ECNP conference.

BUDAPEST, Hongrie, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours de la 37th Annual Meeting of European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), qui s'est tenue du 21 au 24 septembre 2024, de nouvelles analyses d'études sur la cariprazine ont été présentées par Gedeon Richter Plc. Tout d'abord, la cariprazine semble être une option thérapeutique efficace pour les patients souffrant de schizophrénie et de troubles liés à la consommation de cannabis, selon l'un des cinq posters présentés au congrès. En outre, au cours d'une session parrainée par l'industrie, une nouvelle échelle transdiagnostique permettant de quantifier et de visualiser la gravité des symptômes de patients souffrant de différents troubles psychiatriques a également été présentée. Cette échelle a été développée par l'équipe médicale de Gedeon Richter Plc. et des professeurs reconnus.

La schizophrénie coïncide souvent avec un trouble de la consommation de cannabis. Cependant, les traitements antipsychotiques disponibles ne parviennent souvent pas à traiter les deux troubles. Dans un poster scientifique présenté par Gedeon Richter à l'ECNP de Milan, la cariprazine a été présentée comme une option thérapeutique potentiellement efficace pour les patients souffrant d'un premier épisode de schizophrénie et d'un trouble comorbide lié à l'usage du cannabis, selon les résultats d'une étude observationnelle de 6 mois. Quatre autres posters scientifiques ont également été présentés au congrès par Gedeon Richter sur le rôle de la cariprazine dans le traitement de la schizophrénie, tels que l'efficacité de la cariprazine chez les patients qui développent une akathisie comme effet secondaire ou l'impact du fonctionnement sur le risque de rechute chez les patients traités avec la cariprazine par rapport au placebo. La cariprazine est un médicament antipsychotique de 3rd génération avec un profil de récepteur unique et une efficacité prouvée dans la schizophrénie, y compris les symptômes négatifs.

L'absence de biomarqueurs en psychiatrie appelle à des évaluations valides et fiables de la psychopathologie dans l'ensemble des troubles mentaux, qui soient faciles à utiliser, qui fassent le lien entre la recherche et les soins cliniques et qui puissent tenir compte des points de vue des cliniciens et des patients. Consciente de ce problème, l'équipe médicale de Gedeon Richter , en collaboration avec des professeurs de psychiatrie expérimentés , a mis au point une échelle pour relever ce défi. L'utilisation de cette nouvelle échelle transdiagnostique appelée l'échelle Transdiagnostic Global Impression - Psychopathology (TGI-P) pourrait aider les professionnels de la SNC et les psychologues à évaluer et à visualiser rapidement les symptômes de plusieurs troubles psychiatriques. Lors d'une session parrainée par l'industrie, les détails et la facilité d'utilisation de l'outil ont été présentés au public.

