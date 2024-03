Gediminas Ziemelis, président d'Avia Solutions Group, présente les trois tendances clés du leasing ACMI à l'aube de 2024

DUBLIN, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- À l'aube de 2024, Gediminas Ziemelis, président d'Avia Solutions Group et figure de proue du leasing ACMI, souligne trois tendances fondamentales qui façonnent l'industrie aéronautique, en particulier dans le domaine du leasing ACMI. Dans un contexte de reprise de la demande de transport aérien, avec des projections proches des niveaux pré-pandémiques, le secteur de l'aviation est prêt pour la croissance. Toutefois, cet optimisme est tempéré par des défis structurels persistants, notamment la pénurie de main-d'œuvre, les contraintes financières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, autant de problèmes auxquels le leasing ACMI peut répondre de manière stratégique.

Tendance 1 : la location avec équipage comme réponse stratégique à l'augmentation de la demande

La fin des coûts d'emprunt historiquement bas signifie une ère difficile pour les compagnies aériennes, en particulier celles qui sont encore aux prises avec les conséquences financières de la pandémie de COVID-19. Alors que les taux d'intérêt se stabilisent mais restent élevés, l'expansion traditionnelle de la flotte par l'emprunt devient une entreprise risquée dans un contexte d'incertitude de la demande à long terme. Le leasing ACMI apparaît comme une solution vitale, offrant flexibilité et viabilité financière. Il permet aux compagnies aériennes d'adapter leurs opérations à la demande actuelle sans avoir à supporter le fardeau d'une dette à long terme, garantissant ainsi leur adaptabilité quelles que soient les fluctuations futures du marché.

Tendance 2 : remédier aux pénuries de main-d'œuvre grâce à l'ACMI

Le secteur de l'aviation est confronté à une grave crise des ressources humaines, exacerbée par l'impact de la pandémie sur les programmes de formation des pilotes et les taux d'attrition élevés. Avec un besoin estimé de former 264 000 pilotes supplémentaires d'ici 2029 pour remplacer la main-d'œuvre qui part à la retraite, les compagnies aériennes sont soumises à une pression immense. Le leasing ACMI offre un sursis en puisant dans un vivier international de professionnels de l'aviation, atténuant ainsi les défis en matière de personnel et permettant aux compagnies aériennes de maintenir leur efficacité opérationnelle et leur croissance.

Tendance 3 : surmonter les problèmes de saisonnalité et d'approvisionnement

Le point fort historique de l'ACMI dans la gestion de la saisonnalité est aujourd'hui plus pertinent que jamais, les compagnies aériennes tirant parti de la location avec équipage pour ajuster la capacité en réponse à la fluctuation de la demande. De plus, alors que l'industrie fait face à des chocs liés à l'offre, tels que des retards de production et des pénuries de pièces détachées, l'ACMI fournit un palliatif crucial, assurant la continuité du service. Cette flexibilité est également reconnue par les gouvernements et les régions tributaires du tourisme qui cherchent à relancer les voyages et le tourisme après la pandémie en développant rapidement les itinéraires et en ajustant les capacités.

Conclusion : l'impératif stratégique de l'ACMI pour la résilience des compagnies aériennes

M. Ziemelis préconise une approche équilibrée de la gestion de la flotte, recommandant que 6 à 15 % de la flotte d'une compagnie aérienne soit composée d'appareils loués par l'ACMI. Cette stratégie offre la flexibilité opérationnelle nécessaire tout en atténuant le risque financier, ce qui permet aux compagnies aériennes de tirer parti des opportunités actuelles et de faire face aux incertitudes futures. Avec une flotte préparée pour la location à court et à long terme, Avia Solutions Group est prêt à aider les compagnies aériennes à surmonter les défis actuels, à maximiser la reprise de la demande et à s'assurer un avenir prospère dans le paysage évolutif de l'aviation.