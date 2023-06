GEEKBAR reconnue pour avoir profondément transformé l'industrie en remportant le prestigieux Hall of Fame Award aux MENA Vape Awards 2023

Ce prix récompense un produit, un e-liquide ou une innovation de vapotage considéré comme ayant profondément transformé l'industrie et c'est la première fois qu'il est remporté par une marque d'e-cigarettes jetables.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- GEEKBAR entre dans l'histoire, en devenant la première marque d'e-cigarettes à être reconnue cette année pour avoir profondément transformé l'industrie en remportant le prestigieux Hall of Fame Award aux Vapouround MENA Awards 2023, qui ont eu lieu à Dubaï.

Créée en 2015, GEEKBAR est une marque de produits de vapotage jetables, connue pour ses vapoteuses jetables de haute qualité. GEEKBAR s'engage pour la qualité, de l'approvisionnement à la fabrication en passant par le marketing et la distribution.

Potti Lan, directeur du marketing de GEEKVAPE, la société mère de GEEKBAR, a déclaré : « En tant qu'entreprise, nous avons le devoir et la possibilité de bâtir un avenir meilleur pour nos consommateurs, nos employés et nos intervenants. GEEK BAR est appréciée dans le monde entier et nous avons travaillé dur pour nous construire une réputation qui se soucie de nos consommateurs, qui est fiable et à la pointe de la technologie. La conformité est très importante pour nous, tout comme l'utilisation de technologies de pointe. Nous testons nos produits pour nous assurer qu'ils sont de la plus haute qualité et qu'ils répondent à toutes les normes de sécurité et de réglementation dans les pays où ils sont vendus.

C'est pourquoi nous sommes si fiers d'avoir remporté ce prix prestigieux, en particulier aux Vapoound MENA Vape Awards 2023, à Dubaï. C'est la première fois que le Hall of Fame Award est remporté par une marque de vapoteuses jetables, et être reconnus comme ayant profondément transformé l'industrie est la raison précise pour laquelle nous nous efforçons d'être connus. Cela est accentué par le lancement de notre Vaping Processing Unit (VPU) la plus innovante et techniquement avancée à ce jour, la toute nouvelle gamme MELOSO, qui est à la fois visuellement remarquable tout en portant la saveur et le goût à de nouveaux niveaux. »

La nouvelle gamme MELOSO de GEEKBAR affiche un design époustouflant, avec une base métallique brillante visant à ne séduire que les vapoteurs adultes les plus exigeants et à l'intérieur, la VPU révolutionnaire (similaire aux processeurs dans les ordinateurs) génère le goût le plus doux possible avec des saveurs intenses et un arôme fruité pour offrir une expérience de vapotage inégalée.

