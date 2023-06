GEEKOM annonce le lancement mondial des AS 6 et AS 5

TAIPEI, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- GEEKOM est fier de présenter ses nouveaux produits, les GEEKOM AS 6 et AS 5. Co-développés avec ASUS, ces deux mini PC sont construits sur les solutions ASUS Mini PC et sont dotés de fonctionnalités impressionnantes, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs expérimentés et les utilisateurs occasionnels.

GEEKOM

Alimenté par un processeur AMD Ryzen™ série 6000H avec Radeon™ Graphics 680M, l'AS 6 est capable de fournir des performances inégalées pour des tâches exigeantes telles que les jeux, le streaming, le montage vidéo et la création de contenu sans transpirer.

L'AS 6 comprend deux SSD PCIe Gen4 M.2 ultrarapides avec jusqu'à 2 To de stockage et une prise en charge de la mémoire double canal DDR5 4800 MHz pour jusqu'à 32 Go de RAM, ce qui lui permet de gérer facilement les tâches les plus exigeantes.

Ce mini PC comprend deux ports USB4 pour l'alimentation, le transfert de données ultra-rapide et la sortie vidéo 8K ; deux ports HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4 et cinq ports USB pour diverses options de connectivité.

Le GEEKOM AS 5 est alimenté par le processeur Ryzen™ 9 5900HX avec Radeon™ Vega 8 Graphics, offrant des performances exceptionnelles pour les besoins informatiques quotidiens, vous permettant de profiter d'un multitâche amélioré, de jeux immersifs et d'un streaming fluide.

L'AS 6 et l'AS 5 sont livrés avec la dernière connectivité sans fil - WiFi 6E et Bluetooth 5.2. De plus, le port Ethernet 2,5 Go assure des connexions filaires ultrarapides. Ainsi, vous pouvez diffuser des films, jouer à des jeux et télécharger des fichiers sans subir de décalage ni de mise en mémoire tampon.

Pour ceux qui recherchent des niveaux de productivité et de graphisme plus élevés, les GEEKOM AS 6 et AS 5 sont des solutions idéales. Vous pouvez simultanément étendre votre espace de travail sur jusqu'à quatre moniteurs et afficher de superbes vidéos et images 4K UHD.

Avec leurs performances étonnantes, leur capacité de stockage étendue, leurs options de connectivité complètes et leur conception compacte, les GEEKOM AS 6 et AS 5 sont parfaits pour tous ceux qui recherchent une solution informatique puissante, fiable et peu encombrante.

Prenez AS 5 pour seulement 649 Euros et AS 6 à partir de 689 Euros.

À propos de GEEKOM

GEEKOM est une société multinationale d'électronique grand public basée à Taiwan. Depuis sa création en 2003, GEEKOM a mis tous ses efforts dans la recherche, la conception, la production et la vente de produits informatiques de qualité. En tant que partenaire stratégique d'Intel, GEEKOM propose aux consommateurs du monde entier des mini-PC puissants, portables et populaires. Avec GEEKOM, plus de personnes apprendront, travailleront, joueront et feront plus facilement et efficacement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089322/GEEKOM.jpg

SOURCE GEEKOM