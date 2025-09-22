GEEKOM feiert 22 Jahre Exzellenz: „Mini PC, That's GEEKOM"

TAIPEI, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM, ein Wegbereiter im Bereich kompakter Computer, feiert stolz sein 22-jähriges Markenjubiläum mit dem klangvollen Motto: „Mini PC, That's GEEKOM". Vom 22. September bis zum 25. Oktober können Kunden von exklusiven Jubiläumsrabatten von bis zu 50 % auf ausgewählte Mini-PC-Modelle profitieren – ein Angebot, das die Dankbarkeit und das Engagement von GEEKOM gegenüber seiner treuen Community widerspiegelt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat GEEKOM ein einziges Prinzip verfolgt: keine Kompromisse. Das fängt damit an, dass wir keine Kompromisse bei der Qualität eingehen – auch wenn das höhere Produktionskosten bedeutet. Von früheren Modellen bis hin zu den neuesten Kraftpaketen wie dem GEEKOM A9 Mega wird jeder GEEKOM Mini-PC mit Präzision entwickelt, mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und strengen Tests unterzogen, um Langlebigkeit, Stabilität und erstklassige Leistung zu gewährleisten. Das Ergebnis? Geräte, die Mainstream-Desktop-PCs durchweg übertreffen und gleichzeitig einen schlanken, platzsparenden Formfaktor aufweisen.

Ebenso wichtig ist GEEKOMs Haltung, keine Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen. Die Produkte des Unternehmens sind auf Langlebigkeit ausgelegt, mit einer robusten Architektur und langfristigem Support, der das Vertrauen in jedes ausgelieferte Gerät widerspiegelt. Die Kunden wissen, dass sie in ein Gerät investieren, das sie nicht im Stich lassen wird.

Hinter jedem großartigen Produkt steht ein großartiger Service – und GEEKOM geht bei der Kundenbetreuung keine Kompromisse ein, auch wenn das bedeutet, dass wir in mehr Ressourcen investieren und unsere Support-Kanäle erweitern müssen, die mittlerweile mehr als 200 Städte rund um den Globus abdecken. Von der Beratung vor dem Verkauf bis zur Unterstützung nach dem Verkauf bietet das Team von GEEKOM einen reaktionsschnellen, sachkundigen und freundlichen Service, der Vertrauen und Loyalität schafft.

Innovation ist der Motor für alles, was GEEKOM tut. Das Unternehmen bringt jedes Jahr mindestens zwei wichtige Innovationen auf den Markt – von KI-gestütztem Computing bis hin zu leisen Kühlsystemen und umweltfreundlichen Materialien. Diese Durchbrüche spiegeln die kühne Vision von GEEKOM für die Zukunft wider, in der Mini-PCs nicht nur eine Alternative, sondern der neue Standard für Leistung und Nachhaltigkeit sind.

Die Jubiläumsfeier ist mehr als ein Meilenstein – sie ist eine Bestätigung der Mission von GEEKOM, kompakte Computerlösungen zu liefern, die keine Kompromisse eingehen. Mit unschlagbaren Angeboten vom 22. September bis 25. Oktober ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Leistung, Zuverlässigkeit und Innovation zu erleben, die GEEKOM ausmachen. Denn wenn es um Mini-PCs geht, gibt es nur einen Namen, der für keine Kompromisse steht: „Mini PC, That's GEEKOM."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777863/image_5019393_9880324.jpg