GEEKOM celebra 22 años de excelencia: "Mini PC, eso es GEEKOM"

TAIPEI, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM , pionera en la informática compacta, celebra con orgullo su 22º aniversario con el lema: "Mini PC, eso es GEEKOM". Del 22 de septiembre al 25 de octubre, los clientes podrán disfrutar de descuentos exclusivos por aniversario de hasta el 50% en modelos selectos de mini PC, una oferta que refleja la gratitud y el compromiso de GEEKOM con su fiel comunidad.

Desde su creación en 2003, GEEKOM se ha mantenido fiel a un principio: no hacer concesiones. Esto empieza por no comprometer la calidad, incluso si esto implica mayores costes de producción. Desde los modelos anteriores hasta los últimos modelos potentes, como el GEEKOM A9 Mega, cada mini PC GEEKOM se diseña con precisión, utilizando componentes de primera calidad y sometiéndose a rigurosas pruebas para garantizar durabilidad, estabilidad y un rendimiento de primer nivel. ¿El resultado? Dispositivos que superan constantemente a las PC de escritorio convencionales, manteniendo un formato elegante y compacto.

Igual de importante es la postura de GEEKOM de no comprometer la fiabilidad. Los productos de la compañía están diseñados para durar, con una arquitectura robusta y un soporte a largo plazo que reflejan la confianza en cada unidad enviada. Los clientes saben que están invirtiendo en una máquina que no les defraudará.

Detrás de cada gran producto hay un gran servicio, y GEEKOM no compromete la atención al cliente, incluso cuando eso significa invertir en más recursos y ampliar los canales de soporte que ahora cubren más de 200 ciudades en todo el mundo. Desde consultas previas a la venta hasta asistencia posventa, el equipo de GEEKOM se dedica a proporcionar un servicio receptivo, experto y amigable que genere confianza y lealtad.

La innovación impulsa todo lo que hace GEEKOM . La compañía presenta constantemente al menos dos innovaciones clave cada año, que abarcan desde computación mejorada con IA hasta sistemas de refrigeración silenciosos y materiales ecológicos. Estos avances reflejan la audaz visión de futuro de GEEKOM, donde las mini PC no son solo alternativas, sino el nuevo estándar en rendimiento y sostenibilidad.

La celebración del aniversario es más que un hito: reafirma la misión de GEEKOM de ofrecer soluciones informáticas compactas que nunca escatiman en gastos. Con ofertas inigualables del 22 de septiembre al 25 de octubre, ahora es el momento perfecto para experimentar la potencia, la fiabilidad y la innovación que definen a GEEKOM . Porque cuando se trata de mini PC, solo hay un nombre que no compromete: "Mini PC, eso es GEEKOM ".