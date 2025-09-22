GEEKOM célèbre 22 ans d'excellence : « Le mini-ordinateur, c'est GEEKOM »

TAIPEI, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM, pionnier de l'informatique compacte, célèbre fièrement le 22e anniversaire de sa marque sous le thème évocateur « Le mini-ordinateur, c'est GEEKOM ». Du 22 septembre au 25 octobre, les clients peuvent bénéficier de remises exclusives pour l'anniversaire allant jusqu'à 50 % sur certains modèles de mini-ordinateur - une offre qui reflète la gratitude et le dévouement de GEEKOM envers sa fidèle communauté.

Depuis sa création en 2003, GEEKOM s'appuie sur un principe : pas de compromis. Cela commence par une qualité sans compromis, même si cela implique des coûts de production plus élevés. Des premiers modèles aux derniers modèles puissants comme le GEEKOM A9 Mega, chaque mini-ordinateur de GEEKOM est conçu avec précision, en utilisant des composants de première qualité et en subissant des tests rigoureux pour garantir la durabilité, la stabilité et des performances de premier ordre. Le résultat ? Des appareils qui surpassent constamment les ordinateurs de bureau classiques tout en conservant une forme élégante et peu encombrante.

Tout aussi essentielle est le refus de GEEKOM, de faire des compromis sur la fiabilité. Les produits de l'entreprise sont construits pour durer, avec une architecture robuste et un support à long terme reflétant la confiance de l'entreprise dans chaque unité expédiée. Les clients savent qu'ils investissent dans une machine qui ne les laissera pas tomber.

Derrière chaque bon produit se cache un bon service et GEEKOM ne fait aucun compromis en matière de service à la clientèle, même si cela implique d'investir dans des ressources supplémentaires et d'étendre les canaux d'assistance qui couvrent aujourd'hui plus de 200 villes à travers le monde. Des consultations avant la vente au SAV, l'équipe de GEEKOM fournit un service réactif, compétent et amical qui suscite la confiance et la fidélité.

L'innovation est au cœur de toutes les activités de GEEKOM. L'entreprise propose systématiquement au moins deux innovations clés par an, allant de l'informatique améliorée par l'IA aux systèmes de refroidissement silencieux, en passant par des matériaux écologiques. Ces avancées reflètent la vision audacieuse de GEEKOM pour l'avenir, dans lequel les mini-ordinateurs ne sont pas seulement des alternatives, mais la nouvelle norme en matière de performance et de durabilité.

La célébration de cet anniversaire est plus qu'une étape, c'est une réaffirmation de la mission de GEEKOM, qui consiste à fournir des solutions informatiques compactes sans jamais prendre de raccourcis. Avec des offres imbattables du 22 septembre au 25 octobre, c'est le moment idéal pour découvrir la puissance, la fiabilité et l'innovation qui définissent GEEKOM. Parce que lorsqu'il s'agit de mini-ordinateur, il n'y a qu'un seul nom qui soit synonyme d'absence de compromis : « Le mini-ordinateur, c'est GEEKOM ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2777863/image_5019393_9880324.jpg