GEEKOM torna al CES 2026 con laptop premium e Mini PC di nuova generazione

TAIPEI, 29 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM sarà presente per la quarta volta consecutiva al CES 2026, che si terrà dal 6 al 9 gennaio presso lo Stand 35025 nel South Hall 2 del LVCC. Leader nell'industria dei Mini PC, GEEKOM presenterà il suo lancio di prodotto più mirato di sempre, segnando una significativa espansione nel segmento dei laptop premium, continuando al contempo a sviluppare la sua gamma di computer compatti.

image

Il pezzo forte della vetrina GEEKOM al CES 2026 è il GeekBook X14 Pro, un laptop che stabilisce un nuovo standard per il design ultra-leggero. Con un peso di soli 2,2 libbre (≈1 kg) e uno spessore minimo di 0,23 pollici (≈0,6 cm), ilGeekBook X14 Pro è posizionato come il laptop interamente in metallo più leggero al mondo. Dispone di un display OLED 2,8K con frequenza di aggiornamento a 120Hz, per immagini nitide, colori vividi e prestazioni fluide.

Dotato del processore Intel Core Ultra 9-185H, con 32GB di RAM e un SSD da 2TB, il GeekBook X14 Pro gestisce con facilità carichi di lavoro intensi. Nonostante la configurazione potente, il laptop offre fino a 16 ore di autonomia per garantire produttività tutto il giorno. GEEKOM rafforza la sua posizione premium offrendo una garanzia limitata di due anni. Per chi preferisce un display più ampio, il GeekBook X16 Pro offre uno schermo da 16 pollici con specifiche sostanzialmente identiche. Entrambi i modelli sono disponibili sullo store ufficiale GEEKOM all'indirizzo geekompc.com e su Amazon.

Oltre alla serie GeekBook, GEEKOM presenterà al CES 2026 in anteprima due nuovi laptop. Il primo è un laptop ad alte prestazioni per creatori e gaming, dotato del processore AMD Ryzen AI 9 H 465 (Gorgon Point), progettato per flussi di lavoro creativi intensivi e applicazioni AI. Il secondo è un laptop orientato alla produttività, equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 365 di terza generazione, pensato per utenti professionali. I nomi dei modelli saranno annunciati successivamente.

GEEKOM continua a rafforzare il suo portafoglio Mini PC con la linea 2026. L'A9 Max 2026 Edition debutta come il primo Mini PC al mondo alimentato dal processore AMD Ryzen AI 9 H 465, mentre l'IT13 Max 2026 Edition diventa il primo Mini PC a integrare Intel Core Ultra 7 366H. Entrambi i modelli integrano il sistema di raffreddamento Iceblast 3.0 per prestazioni termiche migliori e livelli di rumorosità ridotti, e sono supportati da una garanzia di tre anni.

Il 2026 segnerà il periodo con il maggior numero di nuovi lanci prodotto per GEEKOM, frutto di oltre 20 anni di esperienza e sviluppo costante nel settore informatico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850229/image.jpg