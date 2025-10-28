Geekplus dévoile sa nouvelle station de préparation de commandes à bras robotisé et ouvre la voie à une ère d'entrepôts entièrement sans personnel

SHANGHAI, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Geekplus (code boursier : 2590.HK), le leader mondial de la robotique d'entrepôt, dévoile aujourd'hui sa nouvelle station de préparation de commandes à bras robotisé, qui constitue la première solution de préparation de commandes autonome de bout en bout du secteur et représente un grand pas en avant pour la transition de l'automatisation partielle vers l'intelligence de bout en bout. Cette avancée constitue une nouvelle référence en matière d'automatisation des entrepôts et redéfinit le champ des possibles dans le domaine de la logistique sans personnel.

A new era of unmanned warehouses

« Cette nouvelle solution marque une étape clé dans la transition vers la robotique d'entrepôt polyvalente », déclare Yong Zheng, fondateur et CEO de Geekplus. « Le processus de préparation des commandes étant désormais entièrement automatisé, nous nous concentrons désormais sur l'étape de l'emballage, pour laquelle les technologies d'emballage par bras robotisé sont en développement. Grâce à notre expertise technique approfondie et à nos capacités d'innovation, nous sommes convaincus que les entrepôts autonomes de bout en bout deviendront bientôt une réalité. »

Au cœur du nouveau poste de travail se trouve Geek+ Brain, qui relève l'un des défis les plus complexes de l'automatisation des entrepôts : permettre aux bras robotisés de manipuler avec précision et de s'adapter à des stocks importants et diversifiés de produits et de secteurs d'activité.

La station de prélèvement à bras robotisé offre trois avantages essentiels :

1. Une agilité prête à l'emploi :

formé sur des données réelles massives, le modèle général de Geek+ Brain permet de reconnaître et de saisir intelligemment des dizaines de milliers d'unités de stock, y compris des produits irréguliers et des produits en emballage souple, sans réapprentissage. Sa conception modulaire permet un déploiement rapide en 48 heures et une évolutivité flexible pour s'adapter aux changements saisonniers ou d'emballage.

2. Une efficacité exceptionnelle :

l'optimisation de modèles légers atteint une vitesse d'inférence de l'ordre de la milliseconde et une coordination fluide entre les flux de travail, ce qui permet de multiplier l'efficacité du prélèvement par rapport au travail manuel et d'assurer un fonctionnement 24/7. Des fonctions avancées telles que la vérification Double Pick et les modules de numérisation garantissent un taux d'erreur proche de zéro et des performances constantes et prévisibles.

3. La sécurité des données dès la conception :

l'ensemble des opérations de traitement des modèles et des données ont lieu sur place, ce qui élimine les risques de transmission via le cloud et garantit la conformité aux normes les plus strictes en matière de confidentialité des données d'entreprise.

Le nouveau poste de travail complète le dernier maillon de la chaîne de préparation de commandes sans personnel de Geekplus. Parfaitement intégré au portefeuille AMR de la société, il peut être facilement incorporé aux flux de travail des entrepôts existants.

Prenant en charge à la fois la préparation de commandes individuelles (pour une réactivité en temps réel) et la préparation de commandes par lots (pour un rendement optimisé), la solution répond aux besoins complexes des entreprises dans les domaines du commerce électronique, de la vente au détail, de l'industrie pharmaceutique et des opérations 3PL.

Le leadership de Geekplus dans le domaine de l'automatisation des entrepôts sans personnel est renforcé par son architecture technologique unifiée. Grâce à un écosystème logiciel cohérent et à un portefeuille complet de produits AMR, Geekplus permet une collaboration multi-solutions pour l'intégralité des processus de l'entrepôt, réduisant de manière significative les coûts d'intégration et la complexité.

À propos de Geekplus

Geekplus est un chef de file mondial des technologies de robotique mobile. Nous développons des solutions robotiques innovantes pour l'exécution des commandes. Plus de 850 leaders mondiaux de l'industrie utilisent nos solutions pour réaliser une automatisation flexible, fiable et hautement efficace des entrepôts et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

