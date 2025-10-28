Geekplus stellt die neue Roboterarm-Kommissionierstation vor und läutet damit das Zeitalter der vollständig unbemannten Lagerhäuser ein

SHANGHAI, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Geekplus (Aktiencode: 2590.HK), der weltweit führende Anbieter von Lagerrobotern, stellte heute seine neue Roboterarm-Kommissionierstation vor, die branchenweit erste unbemannte End-to-End-Lösung für die Kommissionierung und ein großer Sprung von der Teilautomatisierung zur vollständigen Prozessintelligenz. Der Durchbruch setzt neue Maßstäbe für die Lagerautomatisierung und definiert die Möglichkeiten der unbemannten Logistik neu.

A new era of unmanned warehouses

„Diese neue Lösung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer universell einsetzbaren Lagerrobotik", sagt Yong Zheng, Gründer und CEO von Geekplus. „Nachdem der Kommissionierprozess nun vollständig automatisiert ist, liegt unser nächster Schwerpunkt auf der Verpackungsphase, für die wir aktiv Roboterarm-Verpackungstechnologien entwickeln. Unterstützt durch unser umfassendes technisches Know-how und unsere Innovationsfähigkeit sind wir zuversichtlich, dass vollständig unbemannte Lager bald Realität werden."

Das Herzstück der neuen Workstation ist Geek+ Brain, das eine der größten Herausforderungen in der Lagerautomatisierung meistert: Roboterarme müssen in die Lage versetzt werden, präzise zu kommissionieren und sich an große, unterschiedliche SKU-Bestände in verschiedenen Produktarten und Branchen anzupassen.

Die Robotikarm-Kommissionierstation bietet drei wesentliche Vorteile:

1. Plug-and-Play-Flexibilität:

Das allgemeine Modell von Geek+ Brain wurde auf der Grundlage umfangreicher realer Daten trainiert und ermöglicht das intelligente Erkennen und Erfassen von Zehntausenden von Artikeln – einschließlich unregelmäßiger und weich verpackter Waren – ohne erneutes Training. Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Bereitstellung innerhalb von 48 Stunden und eine flexible Erweiterung zur Anpassung an saisonale oder Verpackungsänderungen.

2. Ultra-Effizienz:

Die leichtgewichtige Modelloptimierung erreicht eine Inferenzgeschwindigkeit im Millisekundenbereich und eine reibungslose Koordinierung der Arbeitsabläufe, wodurch die Kommissioniereffizienz im Vergleich zu manueller Arbeit um ein Vielfaches gesteigert wird und ein kontinuierlicher Betrieb rund um die Uhr möglich ist. Hochentwickelte Funktionen wie die Double-Pick-Verifizierung und Scan-Module sorgen für eine Fehlerquote von nahezu Null und eine konsistente, vorhersehbare Leistung.

3. Datensicherheit per Design:

Alle Modellverarbeitungen und Datenoperationen finden vor Ort statt, wodurch Risiken bei der Übertragung in die Cloud eliminiert werden und die Einhaltung der strengsten Datenschutzstandards für Unternehmen gewährleistet wird.

Die neue Workstation vervollständigt das letzte Glied in der unbemannten Kommissionierkette von Geekplus, die den gesamten Prozess umfasst. Sie ist nahtlos in das AMR-Portfolio des Unternehmens integriert und lässt sich problemlos in bestehende Lagerabläufe einbinden.

Die Lösung unterstützt sowohl die Kommissionierung von Einzelaufträgen (für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit) als auch die Chargenkommissionierung (für optimierten Durchsatz) und erfüllt damit komplexe Geschäftsanforderungen in den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel, Pharmazeutik und 3PL-Betrieb.

Die führende Rolle von Geekplus in der unbemannten Lagerautomatisierung wird durch seine einheitliche Technologiearchitektur unterstützt. Durch ein kohärentes Software-Ökosystem und ein komplettes AMR-Produktportfolio ermöglicht Geekplus eine lösungsübergreifende Zusammenarbeit über Lagerprozesse hinweg und reduziert so die Integrationskosten und die Komplexität erheblich.

Informationen zu Geekplus

Geekplus ist ein weltweit führender Anbieter von mobilen Robotertechnologien. Wir entwickeln innovative Robotiklösungen für die Auftragsabwicklung. Mehr als 850 weltweit führende Unternehmen der Branche nutzen unsere Lösungen, um eine flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung für Lager- und Supply-Chain-Management zu realisieren.

