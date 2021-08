Geekvape investiert mehrere Milliarden Yuan, um einen Industriepark für intelligente Fertigung in Chinas Greater Bay Area zu bauen

SHENZHEN, China, 29. August 2021 /PRNewswire/ -- Die chinesische E-Zigarettenmarke Geekvape kündigte eine neue Investition im Wert von mehreren Milliarden Yuan in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area (GBA) mit Unterstützung der Stadtregierung von Shenzhen an. Die neue Investition ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens mit dem Fokus darauf, Kunden weltweit zu helfen, ihren Bedarf an erhöhter Produktionskapazität zu decken. Geekvape plant, in den nächsten zwei Jahren einen modernen Industriepark für intelligente Fertigung zu realisieren. Mit dem Bau des Parks will Geekvape seinen Übergang zu einer intelligenten High-End-Fertigung mit kontinuierlichen Investitionen in technologische Innovationen beschleunigen und die Branche letztlich auf die nächste Stufe heben.