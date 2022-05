Gemeinschaft der Elektrofahrzeuge von TEMSA und Škoda

Die Škoda Transportation Group und TEMSA, die mit ihren Bemühungen um die Elektrifizierung in den letzten Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen auf diesem Gebiet gehören, nahmen gemeinsam an der BUS2BUS-Messe in Berlin teil. Die Messe BUS2BUS, die als eine der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres für den europäischen Busmarkt gilt und am 27. und 28. April 2022 stattfand, war die erste Messe, an der die Škoda Transportation Group und TEMSA gemeinsam teilnahmen. Auf der Messe wurden die Elektrobusse MD9 electriCITY von TEMSA und E'CITY von Škoda vorgestellt.