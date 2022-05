La confrérie des véhicules électriques avec TEMSA et Škoda

Škoda Transportation Group et TEMSA, qui figurent parmi les entreprises leaders dans ce domaine à l'échelle internationale grâce à leurs efforts en matière d'électrification ces dernières années, ont participé ensemble au salon BUS2BUS qui s'est tenu à Berlin, en Allemagne. Le salon BUS2BUS (27 et 28 avril 2022), considéré comme l'un des événements les plus importants de l'année pour le marché européen des bus, a été l'occasion pour Škoda Transportation Group et TEMSA de participer ensemble à un salon pour la première fois. De plus, les sociétés y ont présenté les bus électriques MD9 electriCITY de TEMSA et E'CITY de Škoda.

Placé sous le signe de l'électrification, ce salon fut l'occasion pour les principaux constructeurs d'autobus du monde de présenter leurs véhicules électriques, tandis que les véhicules à carburant alternatif et les systèmes de recharge de haute technologie à venir ont été présentés dans le cadre de la vision de la mobilité intelligente.

TEMSA ET ŠKODA SONT DES ENTREPRISES PIONNIÈRES DE L'ÉLECTRIFICATION

Le PDG de TEMSA, Tolga Kaan Dogancioglu, a souligné l'importance de l'événement et a commenté : "Nous ne sommes pas contentés de simplement venir présenter un véhicule lors de cet événement avec notre société sœur Škoda. En même temps, nous avons démontré notre vision commune d'un avenir durable à tous les participants, clients et parties prenantes de l'industrie. L'avenir des transports publics est façonné par l'électrification. Nous constatons que le nombre de bus électriques augmente rapidement dans le monde entier. Nous nous attendons à ce que cela s'accélère encore plus dans la période à venir. Nous considérons qu'il est de la responsabilité des fabricants comme nous de prendre les mesures nécessaires dans ce domaine. Nous sommes très fiers et heureux que TEMSA et Škoda soient devenues les entreprises pionnières de notre secteur grâce à leur sens des responsabilités, leur puissante infrastructure technologique, leurs capacités de production élevées et, surtout, à la position déterminée et cohérente que nous avons adoptée dans ce domaine."

"Nous sommes heureux qu'après l'interruption causée par la COVID-19, le salon soit de nouveau ouvert et que nous puissions présenter fièrement nos solutions modernes pour le transport urbain et suburbain. Le marché allemand présente un grand potentiel pour notre groupe. En effet, il existe une forte demande pour des solutions innovantes écologiques et économiques. Je suis convaincue que nous pouvons aider les villes à atteindre leurs objectifs climatiques grâce à nos produits", déclare Tanya Altmann, Senior Vice President, Solutions pour la mobilité des bus, Škoda Transportation Group. Elle a également ajouté : "En plus de notre offre actuelle, qui comprend des trolleybus, des bus électriques, ainsi qu'un bus urbain au diesel, nous développons de nouveaux véhicules à propulsion alternative. Plus tard cette année, nous lancerons notre propre bus à hydrogène, qui sera testé dans les plus grandes villes tchèques."

PARTENAIRE SABANCI-GROUPE PFF EN 2020

Suite à l'accord conclu au dernier trimestre de 2020, TEMSA a été transférée dans le partenariat entre Sabancı Holding et le groupe PPF. À ce jour, 50 % des actions de TEMSA sont détenues par Sabancı Holding et 50 % par le groupe PPF.

Opérant sous l'égide du groupe PPF, Škoda Transportation Group est aujourd'hui l'une des principales entreprises européennes de production d'unités électriques, de tramways à plancher bas, de trolleybus et de voitures de métro. En outre, les bus électriques E'CiTY, qui portent la marque Škoda et sont en partie produits dans les installations de TEMSA, contribuent également aux activités de transport public à Prague aujourd'hui.

TEMSA, qui a exporté plus de 15 000 véhicules dans 66 pays du monde à ce jour, fait partie des entreprises leaders dans ce domaine avec ses 4 bus électriques différents prêts pour la production de masse. Les bus électriques de marque TEMSA sont désormais en circulation dans des pays tels que les États-Unis, la Suède, la France, la Roumanie et la Lituanie.

Photo 1 : https://mma.prnewswire.com/media/1806899/TEMSA_Skoda_BUS2BUS_Fair_1.jpg

Photo 2 : https://mma.prnewswire.com/media/1806900/TEMSA_Skoda_BUS2BUS_Fair_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1318937/TEMSA_Logo.jpg

SOURCE TEMSA