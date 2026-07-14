Gemini Health Partners señala que el nuevo modelo de RCM gana más de $180 millones en reclamaciones procesadas

El médico recién llegado, con sede en EE. UU., se asocia con hospitales y clínicas para obtener ingresos para atención de oncología, radiología y urología de vanguardia.

HOUSTON, 14 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gemini Health Partners (Gemini RCM, LLC), grupo de gestión del ciclo de ingresos habilitado por tecnología, anunció un importante hito de crecimiento, procesando más de $180 millones en reclamaciones médicas especializadas y autorizaciones previas desde su lanzamiento en octubre de 2025.

Como empresa emergente ágil con sede en EE. UU., Gemini está captando rápidamente la cuota de mercado al ofrecer una alternativa altamente personalizada y clínicamente dirigida a los proveedores de facturación del mercado masivo. La empresa colabora activamente con hospitales y clínicas independientes dedicadas a brindar atención de vanguardia en radiología oncológica, oncología médica, radiología y urología a los pacientes, con planes inmediatos para ingresar al mercado ortopédico.

Los flujos de trabajo especializados de Gemini están diseñados para conquistar las complejas reglas del pagador para modalidades clínicas avanzadas, incluidos todos los métodos de administración de radioterapia, radiotrazadores de diagnóstico de próxima generación y terapias radiofarmacéuticas dirigidas como Pluvicto y Xofigo.

"Somos una empresa de servicios en primer lugar y una empresa de tecnología en segundo lugar", afirmó Christopher González, director ejecutivo. La automatización pura falla cuando se enfrentan a complejas reglas de pago para terapias avanzadas que salvan vidas. Al mantener a especialistas humanos altamente capacitados activamente en el circuito junto con nuestro software avanzado, maximizamos la eficiencia y la precisión y captamos los fragmentos de datos vitales necesarias para asegurar el reembolso completo.

Christopher González, médico de radioterapia oncológica de formación, cofundó anteriormente Apollo Healthcare en 2019 y lideró la empresa mediante una adquisición exitosa y una salida de la agencia de noticias en 2022.

El procesamiento de $180 millones en nuestros primeros nueve meses indica que los consultorios especializados quieren un socio operativo nacional de alto nivel creado para el panorama moderno de negación, agregó González.

Acerca de Gemini Health Partners Gemini Health Partners es una empresa de RCM de élite impulsada por tecnología que opera centros en Houston, Jacksonville y Nashville. Dedicada a una filosofía de servicio primero, Gemini combina software avanzado con expertos humanos altamente capacitados para ofrecer una facturación a medida en Radioterapia Oncológica, Medicina Oncológica, Radiología, Urología y Ortopedia. Obtenga más información en geminihealthpartners.com o comuníquese con [email protected]

FUENTE Gemini Health Partners