GemmaCert : une étude scientifique révèle un écart majeur entre la puissance étiquetée et la puissance réelle du CBD dans les produits commerciaux

Plusieurs produits, légalement disponibles sur le marché grec, provenant de sept sociétés ont été analysés en utilisant l'étalon-or de l'industrie servant à tester la puissance du cannabis, la chromatographie liquide à haute performance (CLHP), ainsi que la solution de test de puissance du cannabis de GemmaCert basée sur sa technologie brevetée combinant une spectroscopie dans l'infrarouge proche, une analyse d'images et des analyses de données avancées. Les calculs des deux appareils montrent qu'en moyenne, les étiquettes des produits sous-estiment les niveaux de CBD de 50,8 %. Les résultats de 206 tests confirment également une corrélation étroite entre les performances de la CLHP et de GemmaCert avec une variation moyenne de 9,63 % entre les deux méthodes analytiques d'estimation.

Le CBD est présent aujourd'hui dans de nombreux produits de consommation, des cosmétiques aux soins personnels, en passant par les compléments alimentaires et pharmaceutiques. Selon Orian Research Group (2019), les produits à base de CBD pourraient représenter environ 0,15 % de la valeur du marché mondial de la santé et du bien-être d'ici 2028. Bien que le CBD ne provoque pas d'euphorie ou d'intoxication, comme c'est le cas pour le tétrahydrocannabinol (THC), il peut traverser la barrière hémato-encéphalique et entraîner des changements d'humeur et de perception. « Assurer un étiquetage précis du dosage du CBD est important pour la sécurité des consommateurs et l'efficacité », a déclaré le Dr Guy Setton, PDG de GemmaCert Ltd. Plus tôt dans l'année, GemmaCert a dévoilé le premier test présomptif de l'industrie réalisé sur le terrain, visant à détecter efficacement le pourcentage de THC présent dans le cannabis, jusqu'à 0,2 %, afin de faire la distinction avec précision entre le chanvre et le cannabis en quelques minutes.

La surveillance réglementaire des sociétés de CBD devrait augmenter considérablement alors que l'industrie continue de se développer à l'échelle mondiale. Les entreprises qui commercialisent des produits à base de CBD feront probablement face à un risque réglementaire et à une responsabilité considérables si elles ne sont pas en mesure de s'assurer que leurs étiquettes sont exactes. « Les gagnants de l'industrie seront ceux qui investissent dans le contrôle qualité en vue de s'assurer que leurs produits sont cohérents, sûrs et prévisibles », a ajouté M. Setton.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.gemmacert.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1094256/GemmaCert_CBD_Values.jpg

Contact auprès des médias :

Hadas Weizman

hadas@marcomm.co.il

+972(0)54-6077622

Related Links

https://gemmacert.com



SOURCE GemmaCert