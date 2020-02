GemmaCert: Wissenschaftliche Studie enthüllt große Abweichungen zwischen etikettierter und tatsächlicher CBD-Potenz in kommerziellen Produkten

Die Studie wurde von Professor Poulas Konstantinos und seinem Team von der Fakultät für Pharmazie der Universität Patras in Griechenland und in Zusammenarbeit mit GemmaCert Ltd., einem Marktführer für Cannabisanalytik mit Kunden in über 20 Ländern, durchgeführt. Die Ergebnisse werden auf dem 20. Internationalen Kongress der Internationalen Gesellschaft für Ethnopharmakologie vorgestellt, der im April 2020 in Thessaloniki, Griechenland, stattfinden wird.