GemPharmatech et Charles River Laboratories signent un accord d'exclusivité pour distribuer le portefeuille NCG de nouvelle génération

WILMINGTON, Delaware, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Afin de mettre sur le marché de nouveaux modèles de recherche de pointe pour accélérer le développement de nouvelles thérapeutiques pour une foule de besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans le domaine de l'immuno-oncologie, GemPharmatech (GemPharmatech Co., Ltd.) a annoncé qu'elle avait conclu un accord de licence stratégique avec Charles River Laboratories, Inc. pour la distribution exclusive de ses lignées de souris NOD CRISPR Prkdc Il2r gamma (NCG) de nouvelle génération en Amérique du Nord. Charles River établira des colonies de base dont les modèles seront commercialisés à compter de 2023.

En vertu de cet accord, GemPharmatech fournira sa gamme de produits dérivés NCG à Charles River pour la reproduction et la distribution sur les marchés désignés. La gamme de produits dérivés NCG constitue l'un des portefeuilles les plus complets de modèles de recherche immunodéficients disponibles. Les souris NCG sont idéales pour la recherche préclinique sur l'immunothérapie du cancer en utilisant des xénogreffes dérivées de cellules (CDX), des xénogreffes dérivées de patients (PDX), la reconstitution du système immunitaire en utilisant des cellules mononucléaires du sang périphérique humain (PBMC), ainsi que des cellules souches hématopoïétiques humaines (HSC). Charles River est déjà le distributeur exclusif de souris NCG en Amérique du Nord, et cet accord fournit à Charles River un portefeuille élargi de modèles NCG de nouvelle génération.

« GemPharmatech a créé une vaste collection de modèles de souris exclusifs. Les modèles de souris NCG immunodéficientes constituent des outils précieux pour le développement de médicaments et les études précliniques », a déclaré le Dr Xiang Gao, fondateur et président de GemPharmatech, Ltd.La gamme de produits NCG de GemPharmatech comprend des modèles de souris présentant diverses combinaisons de modifications des cellules B, des cellules T, des cellules NK et des voies de signalisation des cytokines, qui offrent aux chercheurs de vastes options pour évaluer les cibles des médicaments, leur efficacité et les processus de traitement », a expliqué le Dr Mark Moore, président et directeur général de GemPharmatech LLC, une filiale américaine de GemPharmatech Co., Ltd.

« Charles River apprécie les nouveaux modèles de recherche créés par GemPharmatech et est ravi d'ouvrir l'accès à ces modèles en Amérique du Nord par le biais de ses vastes réseaux commerciaux et de distribution », a affirmé David Leroux-Petersen, vice-président corporatif de CRL North America Research Models & Services.

« Nous collaborons déjà avec GemPharmatech sur un certain nombre de modèles de souris humanisés, et cette nouvelle collaboration sur la gamme NCG permettra aux chercheurs de bénéficier d'un meilleur accès aux technologies et aux produits novateurs de GemPharmatech, ce qui profitera à la découverte de médicaments et à la recherche préclinique », a ajouté le Dr Steve Festin, directeur principal du développement scientifique et commercial chez CRL.

À propos de GemPharmatech

GemPharmatech est un important fournisseur de modèles animaux et de services à la communauté mondiale de la recherche et du développement préclinique. GemPharmatech se spécialise dans le développement de modèles animaux novateurs à l'aide de technologies d'édition de gènes de pointe et possède un portefeuille impressionnant de modèles de souris génétiquement modifiées, notamment des souris knock-out (KO), des souris KO conditionnel (cKO), des souris humanisées, des souris immunodéficientes et des souris exemptes de germes. GemPharmatech est également un fournisseur de services précliniques de confiance, qui comprend la génération de modèles de souris personnalisés, des services d'efficacité préclinique, des dépistages d'inscription et des élevages personnalisés. GemPharmatech a développé l'une des plus grandes collections de modèles de souris au monde pour permettre l'innovation scientifique et accélérer le développement de médicaments. Pour en savoir plus, consultez le site www.gempharmatech.us .

SOURCE GemPharmatech LLC