GemPharmatech und Charles River Laboratories unterzeichnen exklusive Vereinbarung über den Vertrieb des NCG-Portfolios der nächsten Generation

WILMINGTON, Del., 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Um neue, hochmoderne Forschungsmodelle auf den Markt zu bringen, die die Entwicklung neuartiger Therapeutika für eine Vielzahl ungedeckter medizinischer Bedürfnisse, insbesondere in der Immunonkologie, beschleunigen, gab GemPharmatech (GemPharmatech Co., Ltd.) bekannt, dass es eine strategische Lizenzvereinbarung mit Charles River Laboratories, Inc. für den exklusiven Vertrieb seiner NOD CRISPR Prkdc Il2r gamma (NCG) Mauslinien der nächsten Generation in Nordamerika abgeschlossen hat. Charles River wird Gründungskolonien mit Modellen einrichten, die ab 2023 im Handel erhältlich sein werden.

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wird GemPharmatech seine firmeneigene Produktlinie von NCG-Derivaten an Charles River für die Zucht und den Vertrieb in bestimmten Märkten liefern. Die Produktlinie der NCG-Derivate ist eines der umfassendsten Portfolios an immundefizienten Forschungsmodellen auf dem Markt. NCG-basierte Mäuse sind ideal für die präklinische Krebsimmuntherapieforschung unter Verwendung von zellbasierten Xenotransplantaten (CDX), patientenbasierten Xenotransplantaten (PDX), der Rekonstitution des Immunsystems unter Verwendung menschlicher mononukleärer Zellen aus dem peripheren Blut (PBMC) sowie menschlicher hämatopoetischer Stammzellen (HSC). Charles River ist bereits exklusiver Vertriebspartner für NCG-Mäuse in Nordamerika, und diese Vereinbarung verschafft Charles River ein erweitertes Portfolio von NCG-Modellen der nächsten Generation.

„GemPharmatech hat eine große Sammlung von eigenen Mausmodellen entwickelt. Die immundefizienten NCG-Mausmodelle sind wertvolle Werkzeuge zur Unterstützung der Arzneimittelentwicklung und präklinischer Studien", sagte Dr. Xiang Gao, Gründer und Vorsitzender von GemPharmatech, Ltd. „Die NCG-Produktlinie von GemPharmatech umfasst Mausmodelle mit verschiedenen Kombinationen von Veränderungen bei B-Zellen, T-Zellen, NK-Zellen und Zytokin-Signalwegen, die den Forschern eine breite Palette von Möglichkeiten zur Bewertung von Arzneimittelzielen, Wirksamkeit und Behandlungsverfahren bieten", sagte Dr. Mark Moore, Präsident und CEO von GemPharmatech LLC, einer US-Tochtergesellschaft von GemPharmatech Co.

„Charles River schätzt die neuartigen Forschungsmodelle von GemPharmatech und freut sich, den Zugang zu diesen Modellen in Nordamerika über unser ausgedehntes Handels- und Vertriebsnetz zu ermöglichen", sagte David Leroux-Petersen, Corporate Vice President von CRL North America Research Models & Services.

„Wir arbeiten bereits mit GemPharmatech bei einer Reihe von humanisierten Mausmodellen zusammen, und diese neue Zusammenarbeit bei der NCG-Linie wird Forschern einen besseren Zugang zu den innovativen Technologien und Produkten von GemPharmatech ermöglichen, die der Arzneimittelforschung und der präklinischen Forschung zugute kommen", fügte Dr. Steve Festin, CRL Senior Director of Scientific and Commercial Development, hinzu.

Über GemPharmatech GemPharmatech ist ein führender Anbieter von Tiermodellen und Dienstleistungen für die weltweite präklinische F&E-Gemeinschaft. GemPharmatech ist auf die Entwicklung innovativer Tiermodelle unter Verwendung modernster Gen-Editing-Technologien spezialisiert und verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an gentechnisch veränderten Mausmodellen, das Knockout- (KO), konditionale KO- (cKO), humanisierte, immundefiziente und keimfreie Mäuse umfasst. GemPharmatech ist auch ein zuverlässiger Anbieter von präklinischen Dienstleistungen, zu denen die Erstellung von kundenspezifischen Mausmodellen, präklinische Wirksamkeitsdienste, Zulassungsuntersuchungen und kundenspezifische Züchtungen gehören. GemPharmatech hat eine der weltweit größten Sammlungen von Mausmodellen entwickelt, um wissenschaftliche Innovationen zu ermöglichen und die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Mehr Informationen unter www.gempharmatech.us .

