Gemtek dévoile sa vision du Wi-Fi 8 au MWC 2026, pour une connectivité intelligente et pilotée par l'IA

BARCELONE, Espagne, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- Gemtek a dévoilé aujourd'hui sa stratégie de haut débit de nouvelle génération centrée sur le Wi-Fi 8, positionnant la nouvelle norme en tant que technologie fondamentale pour les réseaux orientés services pilotés par l'IA. Cette annonce souligne l'engagement de Gemtek à soutenir les fournisseurs de services alors que l'industrie passe d'une connectivité axée sur la bande passante à un réseau intelligent, axé sur l'expérience.

Gemtek promotes its AI-powered network solutions at MWC 2026 with a focus on intelligent connectivity and advanced technologies such as Wi-Fi 8 and Edge AI

Sous le thème « De la vitesse à l'intelligence », Gemtek a présenté l'intégration du Wi-Fi 8, du WoMT (Wi-Fi over mmWave Technology), de l'Edge AI et de la plateforme AI OSM (Open Standard Module). Ensemble, ces technologies transforment l'infrastructure à large bande en une plateforme de réseau intelligente capable d'assurer la connaissance en temps réel, l'optimisation adaptative et la mise en place de services pour les opérateurs et les entreprises.

Les solutions Wi-Fi 8 de Gemtek offrent une faible latence déterministe, une fiabilité de niveau opérateur, une coordination multi-AP et une optimisation assistée par l'IA, permettant la prise en charge d'applications immersives, d'interactions IA en temps réel et de déploiements résidentiels et d'entreprise à grande échelle.

Pour répondre à la demande mondiale croissante d'accès sans fil fixe (FWA) rentable et de grande capacité, Gemtek a présenté sa solution WoMT, qui étend la technologie de bande de base Wi-Fi 7 au spectre 5G FR2 mmWave, permettant un débit de plusieurs gigabits tout en réduisant l'encombrement du spectre FR1. En outre, le WoMT constitue une solution de remplacement rentable pour les déploiements de liaisons terrestres entre les tours de téléphonie cellulaire.

À la périphérie du réseau, les passerelles et routeurs IA de Gemtek intègrent des capacités de calcul de l'IA directement dans l'équipement des locaux du client (CPE), permettant des services IA à faible latence, sur l'appareil, une meilleure confidentialité des données et une réduction de la dépendance aux ressources centralisées du cloud. Grâce à l'intégration approfondie du Wi-Fi 8, du WoMT, de l'Edge AI et de l'AI OSM, Gemtek permet aux fournisseurs de services de passer du statut de fournisseurs de connectivité traditionnels à celui de facilitateurs de services d'IA, accélérant ainsi la transition de l'industrie vers des réseaux haut débit intelligents, évolutifs et axés sur les services.

L'entreprise Gemtek invite cordialement ses partenaires industriels, ses clients et les représentants des médias à lui rendre visite au MWS 2026, Hall E11, Stand E11, afin de découvrir en avant-première ses solutions de connectivité intelligente de nouvelle génération Wi-Fi 8 et alimentées par l'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917993/MWC_2026_Invitation.jpg