General Cherry et Orqa s'associent pour mettre pour la première fois à la disposition de l'OTAN et des pays alliés, les capacités ukrainiennes de lutte contre les drones, reconnues comme les meilleures au monde

OSIJEK, Croatie, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- La société ukrainienne de technologie de défense General Cherry et le fabricant croate de drones Orqa – première société européenne de drones – ont signé un protocole de coopération pionnier. L'accord associera l'excellence opérationnelle de General Cherry à l'expertise technologique d'Orqa dans le cadre d'un partenariat qui reflète le profond respect entre les deux entreprises et les deux pays.

Kovacevic (Orqa) and Gryshyn (General Cherry) 'Bullet' Drone

Grâce à la généreuse décision de l'Ukraine de partager son savoir-faire unique dans le domaine des drones intercepteurs C-UAS et aux capacités de production éprouvées d'Orqa, cet accord permettra de renforcer au maximum la résilience de l'OTAN et de mettre en place des moyens de défense de fabrication européenne pour protéger le ciel européen, sans pour autant épuiser les capacités de l'Ukraine.

Ce partenariat entre des entreprises ukrainiennes et croates de premier plan revêt une importance particulière, car ces deux nations partagent un profond respect pour l'indépendance souveraine ; il se concentrera dans un premier temps sur le développement et la fabrication de drones intercepteurs, de composants et d'autres systèmes de lutte contre les drones (C-UAV). Des travaux sont déjà en cours pour établir des centres de fabrication communs en Croatie et en Ukraine, les premiers produits étant attendus dans un avenir proche.

« Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre pour notre entreprise et pour l'ensemble de la technologie de défense ukrainienne. Nous lançons un partenariat majeur et prometteur avec une société qui apporte plus d'une décennie d'expérience et d'expertise de premier plan dans l'industrie des drones. Notre objectif commun est clair : pour contribuer à la construction d'une nouvelle architecture de sécurité européenne et mondiale. L'expérience unique de l'Ukraine sur le champ de bataille, combinée à l'expertise technologique d'Orqa, induit une puissante synergie. Ensemble, nous sommes prêts à changer la donne », a déclaré Yaroslav Gryshyn, cofondateur de General Cherry.

Srdjan Kovacevic, cofondateur et PDG d'Orqa, a déclaré : « L'expérience de General Cherry en matière de combat, combinée aux vastes capacités techniques d'Orqa, crée un partenariat au potentiel exceptionnel, fondé sur un modèle de fabrication mutuelle novateur. Il s'agit d'une avancée importante pour les deux parties et les deux pays, qui permet pour la première fois à la capacité de drone intercepteur très efficace de General Cherry d'être disponible en dehors de l'Ukraine. Le résultat renforcera le cadre de sécurité de toutes les nations alliées. »

À propos de General Cherry

General Cherry est l'un des principaux développeurs et producteurs de drones en Ukraine, se classant au premier rang des drones d'interception et au premier rang des développeurs de drones FPV, selon les données officielles du programme Army of Drones Bonus.

À propos d'Orqa

Orqa est l'un des plus grands fabricants de drones au monde, produisant des composants et des systèmes intégrés pour des clients sur plus de 50 marchés dans le monde, dont 24 États membres de l'OTAN. Tous les produits Orqa sont fabriqués sans aucune pièce chinoise ; le modèle de production verticalement intégré de l'entreprise garantit que chaque élément clé est conçu, élaboré et fabriqué en interne, ce qui met la chaîne d'approvisionnement à l'abri des tensions géopolitiques. En 2026, Orqa s'est classée 135e au classement général – et 2e dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense – dans le classement FT1000 du Financial Times, qui répertorie les 1 000 entreprises européennes à la croissance la plus rapide.

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