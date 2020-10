Generálni riaditelia, riaditelia informatiky, nákupu a vedúci pracovníci z celého dodávateľského reťazca 500 najväčších firiem sveta podľa rebríčka Fortune 500 budú na konferencii GEP Innovate Digital Conference hovoriť o riešení krízy a o problémoch, budovania odolného dodávateľského reťazca a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Konferencia sa uskutoční 27. až 29. októbra

Konferencie sa, okrem iného, zúčastnia tieto osobnosti: Ed Breen, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy DuPont, a Maggie Wilderotter, bývalá predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka firmy Frontier Communications a súčasná členka predstavenstva firiem Costco, Lyft a ďalších;

- Raj Gupta, bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy Rohm and Haas a súčasný predseda predstavenstva firmy Aptiv, a Pat Russo, bývalý generálny riaditeľ firmy Alcatel-Lucent a súčasný predseda predstavenstva firmy Hewlett Packard Enterprise;

- Jared Diamond, držiteľ Pulitzerovej ceny a ocenenia MacArthur Genius a autor kníh GUNS, GERMS & STEEL a UPHEAVAL: TURNING POINTS FOR NATIONS IN CRISIS;

- Bill Keillor, riaditeľ pre informačné technológie firmy ExxonMobil a Bill Braun, riaditeľ pre informačné technológie firmy Chevron;

- Soumaya Keyes, šéfredaktor sekcie pre obchod a globalizáciu časopisu The Economist;

- Vedúci predstavitelia firiem ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncore a tiež zástupcovia Kalifornskej univerzity

CLARK, New Jersey, 16. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GEP, popredný poskytovateľ riešení pre nákup a správu dodávateľského reťazca pre najväčšie firmy sveta z rebríčkov Fortune 500 a Global 2000, predstavila plejádu popredných odborníkov, inovátorov a úspešných manažérov, ktorí sa zúčastnia každoročnej konferencie firmy GEP pre zákazníkov s názvom - GEP INNOVATE DIGITAL: 2020 VISION.

"Na konferencii GEP INNOVATE 2020 sa predstavia najúspešnejší a najlepší podnikatelia a manažéri a podelia sa o svoje názory na to, ako sa, spoločne so svojimi tímami, vyrovnávajú so súčasnou krízou a neočakávanými problémami, ako budujú silnejšie a odolnejšie dodávateľské reťazce a ako využívajú digitálnu transformáciu k zvýšeniu konkurencieschopnosti a hodnoty pre akcionárov," povedal Subhash Makhija, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ firmy GEP.

Každoročnej konferencie pre zákazníkov firmy GEP, ktorá sa tento rok koná už šiesty krát, sa zúčastňujú manažéri a vedúci predstavitelia popredných globálnych firiem, aby tu diskutovali o prevádzkových stratégiách, možnostiach digitálnej transformácie, nových a budúcich technológiách a podelili sa aj o novinky zo správy dodávateľského reťazca a o finančné výsledky. Platforma GEP SmartTM patrí medzi najlepšie platformy pre digitálne nakupovanie na trhu. GEP NEXXETM je softvérová platforma pre správu a riadenie dodávateľského reťazca, ktorá využíva prvky umelej inteligencie a ponúka popredným globálnym firmám z celého sveta skvelé funkcie, ktoré zlepšujú kontrolu nad dodávateľským reťazcom, zvyšujú jeho odolnosť, pružnosť a dynamickosť.

Navštívte webovú stránku konferencie GEP INNOVATE DIGITAL: 2020 VISION kde sa môžete zaregistrovať a prihlásiť do desiatok interaktívnych virtuálnych diskusií s poprednými odborníkmi, ako sú napríklad:

Ed Breen , výkonný a generálny riaditeľ firmy DuPont a Raj Gupta , predseda predstavenstva firmy Aptiv , bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy Rohm and Haas a člen predstavenstva firmy DuPont sa budú spolu zhovárať o aktuálnych otázkach.

výkonný a generálny riaditeľ firmy a , predseda predstavenstva firmy , bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy a člen predstavenstva firmy DuPont sa budú spolu zhovárať o aktuálnych otázkach. Jared Diamond , držiteľ Pulitzerovej ceny a autor kníh Upheaval a Guns, Germs and Steel bude prednášať o tom, ako "sa vysporiadať s rastom dopytu a zvýšiť odolnosť dodávateľského reťazca. "

držiteľ Pulitzerovej ceny a autor kníh Upheaval a Guns, Germs and Steel bude prednášať o tom, ako "sa vysporiadať s rastom dopytu a zvýšiť odolnosť dodávateľského reťazca. Maggie Wilderotter , bývalá generálna a výkonná riaditeľka firmy Frontier Communications, členka predstavenstva firiem Costco, Hewlett Packard a Lyft bude diskutovať s Pat Russo , bývalú generálnou riaditeľkou firmy Alcatel-Lucent, predsedníčkou predstavenstva firmy Hewlett Packard Enterprise a členkou predstavenstva firiem General Motors, Merck a Arconic.

bývalá generálna a výkonná riaditeľka firmy členka predstavenstva firiem Costco, Hewlett Packard a Lyft bude diskutovať s , bývalú generálnou riaditeľkou firmy Alcatel-Lucent, predsedníčkou predstavenstva firmy Hewlett Packard Enterprise a členkou predstavenstva firiem General Motors, Merck a Arconic. Soumaya Keynes, šéfredaktorka sekcie pre obchod a globalizáciu časopisu The Economist, bude moderovať panelovú diskusiu o "budúcnosti nákupu a dodávateľských reťazcov v čase neistoty."

šéfredaktorka sekcie pre obchod a globalizáciu časopisu bude moderovať panelovú diskusiu o "budúcnosti nákupu a dodávateľských reťazcov v čase neistoty." Bill Braun , riaditeľ informatiky vo firme Chevron a Bill Keillor , viceprezident pre globálne informačné technológie a digitálnu transformáciu vo firme ExxonMobil, sa podelia o svoje názory na to, čo je "kľúčom k digitálnej transformácii."

riaditeľ informatiky vo firme a , viceprezident pre globálne informačné technológie a digitálnu transformáciu vo firme sa podelia o svoje názory na to, čo je "kľúčom k digitálnej transformácii." Riaditelia nákupu a pracovníci v dodávateľskom reťazci z týchto firiem a vysokých škôl: ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncore a Kalifornskej univerzity.

ABOUT GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE™ dodáva cenami ovenčné platformy pre správu digitálnych nákupných procesov a dodávateľských reťazcov, ktoré firmám umožňujú stať sa pružnejšími, odolnejšími, konkurencieschopnejšími a ziskovejšom.

Platformy GEP® vynikajú intuitívnym ovládaním, skvele vykonaným rozhraním a flexibilnými možnosťami, ktoré zaisťujú zvýšenie tímovej aj osobnej produktivity. Navyše si tieto nástroje pracovníci veľmi rýchlo obľúbia a stanú sa nepostrádateľnou súčasťou ich práce.

Produkty firmy GEP využívajú strojové učenie a kognitívne výpočtovú techniku, pokročilé dátové a sémantické technológie, internet vecí (IoT) a mobilné a cloudové technológie a sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné ľahko a rýchlo priebežne inovovať na základe technologického pokroku.

Softvérové riešenia od firmy GEP je možné ľahko a rýchlo integrovať aj do systémov a platforiem tretích strán, ako sú systémy SAP, Oracle a všetky ostatné významnejšie softvérové riešenia ERP a F&A. A vďaka skvelej podpore služieb potom aplikácia firmy GEP patrí medzi absolútnu špičku, čo sa týka lojality a spokojnosti zákazníkov.

Cloudové riešenia firmy GEP a jej digitálne podnikateľské platformy sú zaradené do zoznamu najlepších IT riešení (takzvané Gärtnerove magické kvadranty - Gartner Magic Quadrants), stále získavajú nové ocenenia a tešia sa uznaniu analytikov, výskumných agentúr i médií, vrátane organizácií Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders a Spend Matters.

Spoločnosť GEP SOFTWARE je súčasťou skupiny GEP so sídlom v meste Clark v New Jersey. Táto skupina je najväčším svetových dodávateľom strategických a softvérových riešení pre správu nákupných procesov a dodávateľského reťazca a najväčším poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.gepsoftware.com.

