Genesis Vision lance la version alpha de sa plateforme de gestion d'actifs

En outre, les gestionnaires de Genesis Vision auront la possibilité de négocier des valeurs en utilisant des services de courtage et de négoce d'avant-garde, proposés par un courtier strictement agréé et réglementé d'envergure internationale, possédant des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Russie, en Chine, au Mexique et en Inde : Just2Trade (marque déposée en Russie : Finam).

Le lancement de la version alpha permettra aux gestionnaires de la plateforme GV de commencer à investir, et marquera donc le début de l'accumulation de données historiques. Ces données constitueront la base statistique nécessaire aux investisseurs pour la prise de décision concernant l'investissement. De plus, les utilisateurs pourront appréhender les mécanismes de répartition des profits, et auront une meilleure compréhension du système de classement du gestionnaire.

Genesis Vision a décidé de commencer par lancer la version d'essai de sa plateforme. Le public est invité à souscrire à la version alpha et à l'essayer sans répercussions financières puisque tous les fonds n'auront qu'une valeur virtuelle. La version de démonstration sera mise en ligne pendant la durée nécessaire aux tests et au rodage de la plateforme.

La version alpha de démonstration ne sera disponible que pour une durée limitée, jusqu'à ce que l'équipe responsable du projet décide de lancer la plateforme avec des comptes réels. Le lancement de la version alpha en version d'essai a pour objectif de protéger tous les participants des erreurs potentielles pouvant conduire à la perte de fonds.

En outre, Genesis Vision récompensera les meilleurs gestionnaires et investisseurs à la fin de la version d'essai.

« Nous estimons qu'il est essentiel pour les utilisateurs de tester la plateforme et d'en comprendre le fonctionnement, et de ne commencer à traiter des transactions commerciales avec des fonds réels qu'une fois que ces derniers sont dûment informés et rodés », a commenté Alexey Kutsenko, CBDO (Chief Business Development Officer) chez Genesis Vision. « La possibilité de pouvoir tester la plateforme sans risque de perte d'argent est un avantage considérable pour tous les participants. Nous estimons par ailleurs que la version d'essai est un outil utile afin de détecter les erreurs potentielles et de les corriger avant de lancer la version officielle ».

À propos du projet

Genesis Vision est la plateforme destinée au marché de la gestion fiduciaire privée, développée en faisant appel à la technologie « blockchain » et aux contrats intelligents. Nous rassemblons les échanges, les courtiers, les négociants et les investisseurs sur un réseau équitable, ouvert et décentralisé, en globalisant ainsi encore davantage le marché financier.

