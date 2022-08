Genesys reforça investimentos no Brasil com produto em nuvem focado na experiência do cliente

Graças a sua parceria com a AWS, as empresas brasileiras agora podem atender aos requisitos legais de dados com disponibilidade da plataforma na região

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Genesys®, líder mundial em orquestração de soluções de experiência do cliente na nuvem, anuncia novos recursos para a plataforma Genesys Cloud CX™ no Brasil. Agora, as empresas podem manter os dados de seus clientes e colaboradores locais dentro do país de origem, aproveitando a confiabilidade e segurança da plataforma líder em contact center em nuvem pública. O novo serviço é focado em organizações complexas de setores altamente regulamentados com requisitos de dados internos, como de serviços financeiros e o setor público.

Por meio de sua nova parceria com a Amazon Web Services (AWS) na América do Sul, baseada em São Paulo, a nova solução está disponível em outras 13 regiões e aumenta o acesso à plataforma para mais empresas localmente. Além de garantir a soberania dos dados, os serviços em nuvem no país auxiliam as organizações a reduzir a latência de informações, o que garante que suas necessidades de conformidade, segurança e desempenho sejam atendidas, enquanto melhoraram o atendimento ao cliente por oferecer experiências mais rápidas, inteligentes e personalizadas.

De acordo com Rodrigo Marcondes, Country Manager da Genesys no Brasil, as empresas precisam entregar soluções para que qualquer experiência com o cliente, independentemente do canal, seja sem atrito. "Com um longo histórico no Brasil, nossa capacidade expandida de nuvem marca mais um passo em nosso investimento contínuo na região. Um país com serviço de nuvem completo localmente nos ajuda a migrar ainda mais empresas a sistemas em nuvem e garante que possam oferecer experiências excepcionais aos seus clientes, capazes de exceder quaisquer expectativas", diz.

Nuvem Pública all-in-one

Com mais de 20 anos de experiência no apoio a organizações brasileiras, como Itaú Unibanco, 99 Tecnologia and Via, a Genesys é uma das únicas líderes globais focada em experiência do cliente a oferecer às empresas uma plataforma de contact center em nuvem pública all-in-one com disponibilidade local da região. Essa expansão amplia o compromisso de longo prazo da empresa com suas operações de negócios no Brasil, composta por uma forte base de clientes, crescente força de trabalho e ampla comunidade de parceiros.

Como líder no mercado Experience as a Service®, a Genesys anunciou recentemente que sua receita em nuvem e multicloud cresceu quase 60% em relação ao ano fiscal da empresa no ano fiscal de 2022 (1º de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022). Antes da parceria com AWS, a receita da Genesys Cloud CX já tinha crescido mais de 250% no Brasil no mesmo período.

LGPD: regulamentações ampliadas localmente

A empresa adicionou agora a Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP) à sua crescente lista de conformidade padrão de segurança, como ISO 27001, SOC 2, AGID, C5, IRAP, FedRAMP, Cyber Essentials, GDPR e muito mais. Com leis, regulamentos e políticas governamentais cada vez mais ampliados, que exigem que as informações digitais sejam armazenadas em um país específico, a localização dos data centers é cada vez mais crítica.

Regiões de dados limitadas têm sido um obstáculo para muitas empresas e as impediram de migrar seus centros de contato para a nuvem. Ainda de acordo com Rodrigo, à medida que o fim dos dados sem fronteiras se aproxima, as organizações precisam de seus provedores de tecnologia para ajudá-las a acompanhar os padrões globais em evolução e considerações de segurança. "Em muitos casos, isso tem dificultado a capacidade de adaptação rápida às preferências de mudança para o engajamento digital, o que tornou difícil para que as organizações conseguissem se manter relevantes em um mercado competitivo onde a fidelização de clientes está diminuindo", finaliza.

Sobre Genesys

Todos os anos, a Genesys orquestra bilhões de experiências notáveis de clientes para organizações em mais de 100 países. Através do poder de nossas tecnologias de nuvem, digital e IA, as organizações podem realizar o Experience as a Service®, nossa visão para experiências empáticas de clientes em escala. Com a Genesys, as organizações têm o poder de oferecer experiências proativas, preditivas e hiper personalizadas para aprofundar sua conexão com o cliente em cada momento de marketing, vendas e serviço em qualquer canal, além de melhorar a produtividade e o engajamento dos funcionários. Ao transformar a tecnologia de back-office em um moderno motor de velocidade de receita, a Genesys permite a verdadeira intimidade em escala para promover a confiança e a lealdade dos clientes. Visite www.genesys.com.

