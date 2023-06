Geneverse renforce un tout nouveau marché avec ses débuts et son lancement de produits au salon The smarter E Europe 2023

MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Geneverse, un fournisseur américain de solutions innovantes d'énergie solaire domestique, est heureux d'annoncer ses débuts sur le marché de l'UE lors de l'exposition E Europe 2023 très attendue, organisée dans le cadre du salon The smarter E. L'événement de Munich présentera le système solaire domestique complet révolutionnaire de Geneverse pour la première fois.

The smarter E est un éminent rassemblement international qui réunit des experts de l'industrie, des innovateurs et des passionnés pour explorer les dernières tendances et avancées en matière d'énergie renouvelable. Avec sa participation, Geneverse vise à révolutionner le paysage de l'énergie solaire en Europe et à rendre l'énergie solaire plus accessible à une plus grande variété de personnes.

Le système complet d'énergie solaire domestique de Geneverse est une solution globale conçue pour répondre aux besoins énergétiques des propriétés résidentielles dans l'UE. Combinant des panneaux solaires de pointe, un stockage avancé de l'énergie et des technologies de gestion intelligente de l'énergie, le système offre aux consommateurs une source d'énergie fiable, efficace et durable. En permettant aux utilisateurs de produire, de stocker et de gérer leur propre énergie solaire, il réduit la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et contribue à un avenir plus vert.

« Nous sommes ravis de marquer nos débuts sur le marché européen à l'exposition The smarter E Europe 2023, a déclaré Anson Liang, PDG de Geneverse. Les solutions énergétiques durables ne devraient pas être réservées à quelques privilégiés, mais devraient être accessibles à tous. Grâce à notre système novateur, nous donnons l'occasion aux particuliers de produire leur propre énergie propre, de réduire leur empreinte carbone et de maîtriser leurs coûts énergétiques. »

La participation de Geneverse à The smarter E pendant l'exposition The smarter E Europe 2023 reflète son engagement à promouvoir l'adoption d'énergies durables et la conscience environnementale. En ce qui concerne le marché américain, des lancements de nouveaux produits sont attendus pour le RE+ 2023.

Visitez Geneverse au Hall C, stand 460 lors de l'exposition The smarter E Europe 2023, du 14 au 16 juin. Discutez avec des experts de Geneverse, découvrez le système complet d'énergie solaire domestique innovant et découvrez comment Geneverse renforce l'indépendance. Si vous souhaitez rencontrer Geneverse à The smarter E Europe, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos de Geneverse :

Geneverse est un important fournisseur de solutions d'énergies renouvelables, spécialisé dans les générateurs solaires et les panneaux solaires. L'entreprise s'engage à promouvoir la durabilité et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles en fournissant des solutions d'énergie renouvelable abordables, efficaces et fiables. Pour en savoir plus, consultez geneverse.com et suivez @geneversepower on LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok et Twitter.

