GENIE Life Power Coaching lance un programme de 12 semaines fondé sur la recherche pour aider les professionnels de haut niveau à retrouver clarté, motivation et énergie durable

LONDRES, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Plus de 14 millions de citoyens de l'Union vivent et travaillent actuellement hors de leur pays d'origine, souvent dans des environnements professionnels et culturels inconnus où l'épuisement, l'isolement et les problèmes d'identité sont de plus en plus fréquents (Eurostat). Alors que le burnout fait l'objet d'une attention croissante, des recherches évaluées par des pairs mettent en évidence un problème plus profond et souvent négligé : le conflit identitaire, provoqué par un désalignement professionnel prolongé et une fragmentation de l'identité.

Des études indiquent que près de 80 % des expatriés ressentent des symptômes négatifs liés à leur santé mentale et directement liés à leur environnement de travail, tels que la solitude, le détachement et la perte de sens (ScienceDirect, 2022). Ces effets ne constituent pas le problème fondamental ; ils découlent de « profonds changements identitaires » déclenchés par la délocalisation internationale et un désalignement prolongé des rôles (Szkudlarek, 2008).

Selon Balázs Ujlaki, coach de vie holistique certifié et fondateur de GENIE Life Power Coaching, le conflit identitaire érode l'énergie bien avant l'apparition d'un épuisement professionnel visible.

« L'épuisement professionnel n'est pas la cause première, c'est le symptôme », affirme M. Ujlaki. « Les recherches confirment que l'expatriation perturbe l'identité à un niveau fondamental. J'ai travaillé avec des professionnels qui ont lentement sacrifié leur énergie et leur sens de soi à des carrières qui ne leur convenaient plus. GENIE aide les gens à reconnaître rapidement les désalignements, tant qu'ils ont encore la capacité de se réaligner. »

L'approche de GENIE : Le réalignement proactif

Le GENIE Life Power Accelerator est un programme de 12 semaines axé sur la prévention et conçu pour traiter le stress identitaire à la source. Il soutient les professionnels expatriés dans :

Identifier le décalage entre l'identité, les valeurs et les rôles professionnels ;

Se libérer des discours limitatifs et fusionner les intitulés de poste ;

Renouer avec ses motivations et ses objectifs authentiques ;

Rétablir la clarté et l'énergie durable.

Tableau de bord exclusif GENIE Alignment Compass

Au cœur du programme se trouve letableau de bord GENIE Alignment Compass, un cadre visuel exclusif intégrant l'ennéagramme, les six besoins humains, les valeurs fondamentales, les forces, les rôles dans la vie et le modèle japonais IKIGAI. Contrairement aux évaluations statiques, la boussole fournit des informations exploitables montrant où l'énergie est épuisée et où un recalibrage est nécessaire.

« La boussole donne aux clients les mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient mais qu'ils ne pouvaient pas verbaliser » explique Ujlaki. « En traitant de manière proactive la fragmentation de l'identité, nous prévenons la tension identitaire avant qu'elle ne se transforme en épuisement. »

Le GENIE Life Power Accelerator combine des évaluations fondées sur des preuves, un accompagnement guidé, des outils de réflexion et un suivi des habitudes, basés sur les neurosciences et la recherche universitaire, afin d'apporter des changements durables.

A propos de GENIE Life Power Coaching

GENIE Life Power Coaching accompagne les expatriés européens de haut niveau âgés de 38 à 50 ans dans la résolution des problèmes de désalignement de carrière, de fragmentation de l'identité et de conflit identitaire. genielifepowercoaching.com

