GenKOre anuncia colaboração com empresa sediada nos EUA na terapia de edição genética in vivo

SEUL, Coreia do Sul, 25 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GenKOre, Inc., empresa de biotecnologia sediada na Coreia com ferramentas CRISPR-Cas hipercompactas, anunciou que entrou em uma colaboração estratégica de pesquisa com uma empresa biofarmacêutica sediada nos EUA para o desenvolvimento de terapias de edição de genes in vivo. Esta colaboração utilizará a plataforma CRISPR-Cas proprietária da GenKOre, TaRGET (Tecnologia de Edição de Genomas baseada em RNA nuclease miniatura ). A plataforma TaRGET é distinta da tecnologia de edição de genoma mais popular, a CRISPR-Cas9, na qual todo o módulo de edição pode ser entregue com um único vetor AAV. Com base em sua plataforma TaRGET, a GenKOre desenvolveu diferentes modalidades de ferramentas de edição, incluindo TaRGET-CUT, TaRGET-Adenine Base Editing (ABE), TaRGET-AI (sistema de ativação e inibição de genes). e TaRGET-FREE (Gene knock-in).

GenKOre

"Esta colaboração reflete a força e a utilidade potencial da plataforma TaRGET na aplicação de terapia de edição genética in vivo", disse Yong-Sam Kim, CEO da GenKOre. "Essa colaboração não apenas fornecerá uma oportunidade para validar a aplicabilidade da plataforma TaRGET para terapia in vivo, mas também expandiremos a utilidade de nossas tecnologias para um espectro mais amplo de doenças raras." A colaboração foi baseada no interesse mútuo na formação de tratamentos transformadores para pacientes com doenças raras.

De acordo com os termos do acordo, a GenKOre receberá até 300 milhões de dólares americanos, incluindo um adiantamento, opções de compra e venda e pagamentos por marco após a realização bem-sucedida de PD e marcos comerciais em duas metas de doença in vivo. Além disso, a GenKOre receberá financiamento de pesquisa e royalties escalonados de até uma porcentagem de dois dígitos das vendas líquidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986374/GenKOre.jpg

FONTE GenKOre

SOURCE GenKOre